Денис Тихомиров: "Составленную нашим тренерским советом команду в МОК утвердили"

Президент федерации сноуборда России Денис Тихомиров заявил, что все наши сноубордисты допущены до Олимпиады-2018. Руководитель отметил, что все спортсмены волновались перед решением Международного олимпийского комитета.

– По той информации, которую мне дали, все заявленные нами спортсмены прошли. Подчеркну, что это касается именно олимпийцев – мы подавали расширенный список, может, там кто-то и есть.

– Как обстановка в команде?

– Конечно, нервная. Ребята волновались, особенно Вик Уайлд, мы были с ним на связи. Очень много слухов было, но сейчас уже можно сказать, что составленную нашим тренерским советом команду утвердили. То, чего все боялись, не произошло.

– Что можете сказать по поводу представителей других видов спорта, не допущенных в Корею?

– Очень обидно, переживаю за коллег из других федераций. Я сам очень волновался в этой ситуации. У самого сейчас немного отлегло. И спортсмены теперь выдохнут и сфокусируются на Играх.

– Есть вероятность, что списки не окончательные?

– Не думаю, что будут еще неожиданности. Мы с ФИС были на постоянной связи – у нас были замечания по одному спортсмену, но не хочу называть его фамилию, человек не отбирался в Пхенчхан. (Антон БАБОШИН)