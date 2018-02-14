Юлия Белорукова: "Хочу, чтобы девочки пережили те же эмоции, что и я"

Российская лыжница Юлия Белорукова надеется еще порадовать болельщиков на Олимпиаде в Пхенчхане. В спринте классическим стилем россиянка стала третьей и не скрывала слез радости на церемонии награждения.

– Плакала на награждении. Но теперь нужно думать о дальнейших гонках. Да, у меня уже есть медаль, – отметила Белорукова. – Но впереди эстафета и я очень хочу, чтобы девочки пережили те же эмоции, что и я сейчас. Скорее всего, я побегу первый или второй этап, а финишировать будет Настя Седова. Но это предварительно. (Владимир ИВАНОВ)

Главное на Олимпиаде-2018 // ​Медальный зачет Олимпиады-2018 //

Календарь и результаты соревнований Олимпиады 14 февраля – здесь