Сергей Крянин: "У Клебо на финише мог выиграть только Устюгов"

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин считает, что российская мужская команда могла выиграть эстафету на Олимпиаде-2018, если бы в ней участвовал отстраненный Сергей Устюгов. Вместе с тем, по его словам, Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов выступили на Играх в Пхенчхане, выложившись на все 100 процентов.

-Ожидали, что можем побороться за медаль, - начал Крянин. - А тут даже первыми могли стать, супер! Очень жаль, что не было наших лидеров… Так могла быть золотая медаль. Но ребята отработали все на 100 процентов, как и должны были.

- Как считаете, у Спицова был шанс победить в финишном створе Клебо, или норвежец сегодня непобедим?

- Клебо вел тактическую борьбу. У него были силы, он копил их в течение всего своего этапа. Но было видно, что норвежец приложил немало усилий, чтобы оторваться от Спицова. А Дениска все делал правильно. Он не стал довольствоваться бронзой, когда можно было просто держать преимущество над четвертым местом, а обогнал француза и подарил такое желанное серебро.

А на финише с Клебо сейчас бороться нереально. Это мог сделать только Сергей Устюгов.

- На втором этапе, когда Россия лидировала, Большунов добился огромного отрыва над преследователями в 40 секунд. Это чудо?

- Он работал в свою силу, никого не ждал. Да, на финише немного отыграли, но они просто разыгрывали свои позиции.

- Почему на третьем этапе Червоткин растерял такое большое преимущество?

- Ни в коем случае не хочу обидеть наших смазчиков, но для классического стиля лыжи были подготовлены лучше, чем для свободного. Ребят не стоит ругать. Но если бы лыжи работали так, как у норвежцев, гонка была бы еще интересней. Для конькового стиля скольжение играет огромную роль.

- Перед стартом Олимпиады могли предположить, что у лыжников чуть ли не в каждой гонке будет медаль?

- Мы всегда надеялись на это. Но что будет так… Просто здорово! Ребята все молодые, еще не обстрелянные. Да, были медали по юниорам. Эти результаты - показатель, что у нас сильная молодежь, за ними будущее мировых лыж. Хорошо, что все так сложилось на Олимпиаде. А дальше будет еще лучше. (Павел ГУРЕВИЧ)

Норвегия выиграла мужскую эстафету. У России - серебро! LIVE!

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