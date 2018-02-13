Павел Колобков: "Белорукова и Большунов совершили мощный прорыв на своей первой Олимпиаде"

Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил Юлию Белорукову и Александра Большунова с бронзовыми наградами Олимпиаде в Пхенчхане. Напомним, российские спортсмены стали третьими в спринте.
- Молодцы! И Юля Белорукова, и Александр Большунов только вошли в основной состав сборной и совершили мощный прорыв на своей первой Олимпиаде, завоевав бронзовые награды! Очень рад за них. Это – настоящее и будущее нашей команды по лыжным гонкам, - отметил Колобков.
12 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь //
Медальный зачет Олимпиады-2018
Max2015
а Клэбо еле-еле выцарапал медальку уже на своей десятой... да и Стина уж сколько их отбегала...
17:04 13 февраля