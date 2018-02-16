Морис Манифика - о пятом месте на Олимпиаде: "Таков чертов спорт"

Француз Морис Манифика выразил разочарование по поводу пятого места в гонке на 15 км на Олимпиаде в Пхенчхане. Победу в гонке одержал швейцарец Дарио Колонья, а россиянин Денис Спицов был третьим.

– Это сложно. Говоря словами Мартена Фуркада, таков чертов спорт, – цитирует Le Figaro Манифика. – Подготовка прошла очень хорошо, но сама гонка сложилась не лучшим образом. Было очень тяжело. Еще перед гонкой ощущал напряжение, хотя это понятно. Не ожидал, что будет настолько тяжело на разных участках трассы. Очень разочарован. Мне жаль. Я не смог завоевать медаль, а очень хотелось сделать это ради французского лыжного спорта. Пожалуй, это был мой последний шанс взять индивидуальную медаль на Играх.

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