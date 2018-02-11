Мартин Йонсруд Сундбю: "Отдавал себе отчет в том, что Спицов очень силен"

Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю назвал странным, что большое количество россиян не получили приглашения на Олимпиаду в Пхенчхане. В скиатлоне Сундбю завоевал серебряную медаль, а россиянин Денис Спицов был четвертым.

– Знали ли вы до гонки, что есть такой парень как Денис Спицов?

– Конечно! О чем вы говорите? Не просто знал, но и отдавал себе отчет, что он очень силен.

– Здесь не бежал действующий чемпион мира в скиатлоне Сергей Устюгов. Что вы думаете по этому поводу?

– Это тяжелый вопрос. Я не хотел бы много говорить про это сейчас. Отстранение такого количества россиян кажется странным. Многие сожалеют, что Устюгова здесь нет. Он выделяется своим характером. Нам ничего не объясняют, и из-за этого ситуация кажется хаотичной. (Владимир ИВАНОВ)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018