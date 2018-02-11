Мартин Йонсруд Сундбю: "Отдавал себе отчет в том, что Спицов очень силен"

Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю назвал странным, что большое количество россиян не получили приглашения на Олимпиаду в Пхенчхане. В скиатлоне Сундбю завоевал серебряную медаль, а россиянин Денис Спицов был четвертым.
– Знали ли вы до гонки, что есть такой парень как Денис Спицов?
– Конечно! О чем вы говорите? Не просто знал, но и отдавал себе отчет, что он очень силен.
– Здесь не бежал действующий чемпион мира в скиатлоне Сергей Устюгов. Что вы думаете по этому поводу?
– Это тяжелый вопрос. Я не хотел бы много говорить про это сейчас. Отстранение такого количества россиян кажется странным. Многие сожалеют, что Устюгова здесь нет. Он выделяется своим характером. Нам ничего не объясняют, и из-за этого ситуация кажется хаотичной. (Владимир ИВАНОВ)
Tribunal Z
Ну что поделать, у норвежцев блат, им можно больных приглашать в сборную и давать им чудо препарат для бега где и лошадь может сдохнуть, а вот больной астмой становится чемпионом в 99 процентов случаев. Посмотрел бы я на реального больного астмой....думаю реальный астматик и через километр сдох бы на трассе, пришлось бы санитаров вызывать, следовательно болезнь норвежцев просто вымышленная для того чтобы им позволили этот препарат принимать.
14:32 11 февраля
am60
Все правильно! Если не считать больных АСТМОЙ норвежцев, то олимпийский спортсмен из россии был бы первым!
13:22 11 февраля
жек
– Знали ли вы до гонки, что есть такой парень как Денис Спицов? – Конечно! О чем вы говорите? Не просто знал, но и отдавал себе отчет, что он очень силен.--Слова Сундбю. А Чмок не знал, хотя каждую гонку смотрит))) Лузер!
12:56 11 февраля