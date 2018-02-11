10:32 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Лыжник Симен Крюгер взял золото в скиатлоне на Олимпиаде, Спицов – 4-й

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Норвежский лыжник Симен Крюгер стал олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 в скиатлоне. Он преодолел дистанцию 15+15 км за 1 час 16 минут 20,0 секунды.

Следом за Крюгером расположились его соотечественники Мартин Йонсруд Сундбю и Ханс Кристер Холунн.

Россиянин Денис Спицов финишировал четвертым с отставанием от лидера 12,7 секунды, а от третьего места - 2,8 секунды.

Напомним, в начале гонки Спицов и еще один россиянин Андрей Ларьков упали, столкнувшись с Крюгером.

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Скиатлон, 15+15 км

1. Симен Крюгер (Норвегия) - 1:16.20,0

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - отставание 8,0

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) - 9,9

4. Денис СПИЦОВ (Россия) - 12,7

5. Морис Манифика (Франция) - 14,2

6. Дарио Колонья (Швейцария) - 25,1

23. Алексей ВИЦЕНКО (Россия) - 1.42,2

29. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 2.30,5

30. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) - 2.30,6

Лыжи. Мужской скиатлон. LIVE! // Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (65)
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Ded vsegda odet

Рядом чебуратор за иегудой наблюдает, что же будет с Родиной и с нами.

11:58

rusfed 2.0

Увидел Спицова в интервью - открытый позитивный парень. И это здорово

11:43

Джон....Сильвер

Бней Иегуда Джон....Сильвер Бней Иегуда - Ты хочешь сказать, что ноунейм не может обыграть старого пердуна? Как же тогда Крюгер? 11:13 ------------------------------- А это ты у своей ваты спроси!)) Почему Крюгер - астматик, а Спицов - талант?)) 11:16 - Понятно, ответа у тебя на этот вопрос нет. Я это и ожидал.

11:36

Бней Иегуда

С сочинцев пока только сняли пожизненную дискву, после получения мотивировочной части дело будет рассмотриваться дальше, решение CAS ещё не окончательное.) А вот то, что Серёнька и другие, попавшие под подозрение, в пролёте - это уже свершившийся факт.)

11:33

Ded vsegda odet

Охота вам с чмокой общаться. Больной человек. Почитали, посмеялись и промолчали.

11:33

ВеликийПашаБуре

Бней Иегуда Устюгов отстранён от Игр по вполне законным основаниям, которые подтверждены судом.) Точка!)) 11:20----------------------------Каким судом?? Тебе ж сказали "выездная панель", "не их юрисдикция"....Этот суд признал практически всех наших Сочинцев невиновными и вернул золотые медали. Вот это точка!

11:26

Алексей Д.

rusfed 2.0 ----Неизвестно в какой форме пацаны после болезни

11:25

Алексей Д.

Эх, поторопился я с похвалами)) Слишком много информации сразу чмока получил. Слегка перемешалась все в голове. Но ничего, не все сразу. Потихоньку, помаленьку вся информация обработается и уляжется в голове. А пока поможем нашему юному другу) Фуркад - это биатлон, Сундбю - это лыжи. Понятно, конечно, что на первый взгляд, это одно и тоже, но все-таки немножко разные виды спорта. Есть у них одно серьёзное отличие. Если хорошо приглядеться, можно даже разглядеть))

11:23

Бней Иегуда

Устюгов отстранён от Игр по вполне законным основаниям, которые подтверждены судом.) Точка!))

11:20

sarkis1957

Мнимые астматики победили и это очень огорчает. Но и ОЧЕНЬ радует, что канадское дерьмо в глубокой ж....!

11:19

rusfed 2.0

Чмока, Крюгер - астматик, а Сунбю - допер. Вот и весь рецепт

11:17

ВеликийПашаБуре

Бней Иегуда Устюгов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил МОК. Более того суд CAS подтвердил эту дисквалификацию на основании предоставленных фактов и доказательств.) Так что, Игры чистые, все сомнительные персонажи - бегом и с песней на лыжню России!)) 11:08---------------------------------Сам ты дисквалифицирован. Устюгова и К просто не пригласили на ОИ. А по какой причине никто не знает........

11:16

Бней Иегуда

Джон....Сильвер Бней Иегуда - Ты хочешь сказать, что ноунейм не может обыграть старого пердуна? Как же тогда Крюгер? 11:13 ------------------------------- А это ты у своей ваты спроси!)) Почему Крюгер - астматик, а Спицов - талант?))

11:16

rusfed 2.0

Я в нашу эстафету верю. Червоткин, Ларьков, Спицов, Большунов - чем не медаль?

11:16

Алексей Д.

Чмока молодец! Постоянно открывает для себя что-то новое. Сегодня это лыжные гонки. Вот уже дошёл до фамилии человека с 16 бибом на груди. Так глядишь к концу игр и первую двадцатку лыжной элиты изучит, а может быть даже и 25))

11:16

IRB

Выходит ноунейм Спицов, которого никто не видел и не слышал, и ушатывает Колонью!)) Верим!)) ----------- Все когда-то были ноунеймами, и выходили и ушатывали.

11:15

rusfed 2.0

Чмока, ну как там Сереночка? На новые стероиды справочки уже оформила? Новые 5 лошадиных препаратов последнего поколения?

11:15

Бней Иегуда

Алексей Д. Канешна никому ненужных глобусов!)) Фуркад, наивный, 6 лет подряд на все этапы ездит, а Антошке видимо эти глобусы просто не нужны, бгг.))

11:14

Джон....Сильвер

Бней Иегуда - Ты хочешь сказать, что ноунейм не может обыграть старого пердуна? Как же тогда Крюгер?

11:13

rusfed 2.0

Чмока, почему Сереночка на лыжи не встанет? С горки спускалась бы как боб. Скорость развивала бы как в космос. А в гору лыжи можно снимать и на стероидных ножках всех уделать. Почему нет? Зимой простаивает зря

11:13

anvil12345

Вату бомбит не по-деЦки.)) Если Норги на допинге, но на чём тогда Спицов, отыгравший полминуты?)) Тем паче, что он ноунейм, смотрю все гонки без исключения, эту фамилию слышу впервые.)) На картошке с дюшесом небось подготовку проходил?)) === Интересно, когда уже Чмока своим русофобским говном подавится. Если Спицов ноунейм, то первый и третий норвежец чем известны то вообще. Но у скотины Чмоки у них подрастает талантливая молодежь, а нас все ноунеймы на дюшесе. Сам-то, дебил. следи, о чем говоришь.

11:13

Джон....Сильвер

Тень Мастера - Еще было в женских лыжах порядок навести....что то долго там мрак царит...

11:11

rusfed 2.0

Чмока, за допинг дисквалифицированы Йохауг и Сунбю. Устюгов никем не дисквалифицирован. Ибо чист

11:11

Бней Иегуда

А Вяльбе действительно молодец.)) Видать запасы Егоровой и Лазутиной в закромах родины имеюЦЦа!)) Выходит ноунейм Спицов, которого никто не видел и не слышал, и ушатывает Колонью!)) Верим!)) Всё чисто и основаннно исключительно на тренерском таланте Елены Валерьевны!))

11:11

Джон....Сильвер

Не Олимпиада, а клоунада. Духа соревновательного и близко нет. В лыжах у Норвегии вообще нет конкурентов, каким то чудом только Калле дали ухватить медаль. В конькобежном спорте - полная доминирование Нидерландов, в сноубордах всяких канадо-американцев. Вообщем, Россию выкинули и поделили между собой виды спорта и медали!

11:10

Алексей Д.

Так-то, Крюгер олимпийский чемпион. Вот бугага то)) Клэбо слился и некому больше класс показать. Престарелый Дарио, вечный неудачник и собиратель никому не нужных глобусов Сундбю, вот и все. У Сереги просто совсем не было бы сегодня конкурентов, на одной лыже бы дошёл до золота))

11:08

Бней Иегуда

Устюгов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил МОК. Более того суд CAS подтвердил эту дисквалификацию на основании предоставленных фактов и доказательств.) Так что, Игры чистые, все сомнительные персонажи - бегом и с песней на лыжню России!))

11:08

rusfed 2.0

Червоткина сегодня тут не хватало. Его дистанция. Ну а уже начиная со спринта на лыжню выходит Большунов. Впереди - все хорошее! )

11:07

gorsten79

Алексей Д. Пятый, шестой, седьмой? номер российской сборной приходит четвёртым на олимпийской тридцатке, выше Клэбо, Колоньи, Манифика, всех шведов и одного недоделка из страны кленового листа... У нас абсолютно сильнейшая мужская лыжная сборная в мире. Эти игры должны были стать нашим бенефисом. Лена Валерьевна лучшая!-полностью согласен.Наши лыжи.Мужские сильны.Испугались.поэтому и не пустили.А то что Вяльбе так подняла их-огромный молодец.МОКи ВАДы и т.п.просто распределили медали между своими-лыжи-норвежцам,биатлон с бобслеем -немцам,коньки-голландцам,шорт-трек-корейцам.сноуборд с фристайлом-американцам.В общем ,рад буду каждой медали.А вот хоккей должны взять.

11:07

Тень Мастера

Молодец Вяльбе! Каждые крупные соревнования у неё выбивают сильнейших, но постоянно у неё команда борется. Даже нынешний пионеротряд заслуживает уважения. Человек явно работает, в отличии от многих других федераций спорта, где десятилетиями не могут сдвинуться с места, а где то и потеряли позиции.

11:07

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