Лыжник Симен Крюгер взял золото в скиатлоне на Олимпиаде, Спицов – 4-й

Норвежский лыжник Симен Крюгер стал олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 в скиатлоне. Он преодолел дистанцию 15+15 км за 1 час 16 минут 20,0 секунды.
Следом за Крюгером расположились его соотечественники Мартин Йонсруд Сундбю и Ханс Кристер Холунн.
Россиянин Денис Спицов финишировал четвертым с отставанием от лидера 12,7 секунды, а от третьего места - 2,8 секунды.
Напомним, в начале гонки Спицов и еще один россиянин Андрей Ларьков упали, столкнувшись с Крюгером.
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Скиатлон, 15+15 км
1. Симен Крюгер (Норвегия) - 1:16.20,0
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - отставание 8,0
3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) - 9,9
4. Денис СПИЦОВ (Россия) - 12,7
5. Морис Манифика (Франция) - 14,2
6. Дарио Колонья (Швейцария) - 25,1
23. Алексей ВИЦЕНКО (Россия) - 1.42,2
29. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 2.30,5
30. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) - 2.30,6
Лыжи. Мужской скиатлон. LIVE! // Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Ded vsegda odet
Рядом чебуратор за иегудой наблюдает, что же будет с Родиной и с нами.
11:58
rusfed 2.0
Увидел Спицова в интервью - открытый позитивный парень. И это здорово
11:43
Джон....Сильвер
Бней Иегуда Джон....Сильвер Бней Иегуда - Ты хочешь сказать, что ноунейм не может обыграть старого пердуна? Как же тогда Крюгер? 11:13 ------------------------------- А это ты у своей ваты спроси!)) Почему Крюгер - астматик, а Спицов - талант?)) 11:16 - Понятно, ответа у тебя на этот вопрос нет. Я это и ожидал.
11:36
Бней Иегуда
С сочинцев пока только сняли пожизненную дискву, после получения мотивировочной части дело будет рассмотриваться дальше, решение CAS ещё не окончательное.) А вот то, что Серёнька и другие, попавшие под подозрение, в пролёте - это уже свершившийся факт.)
11:33
Ded vsegda odet
Охота вам с чмокой общаться. Больной человек. Почитали, посмеялись и промолчали.
11:33
ВеликийПашаБуре
Бней Иегуда Устюгов отстранён от Игр по вполне законным основаниям, которые подтверждены судом.) Точка!)) 11:20----------------------------Каким судом?? Тебе ж сказали "выездная панель", "не их юрисдикция"....Этот суд признал практически всех наших Сочинцев невиновными и вернул золотые медали. Вот это точка!
11:26
Алексей Д.
rusfed 2.0 ----Неизвестно в какой форме пацаны после болезни
11:25
Алексей Д.
Эх, поторопился я с похвалами)) Слишком много информации сразу чмока получил. Слегка перемешалась все в голове. Но ничего, не все сразу. Потихоньку, помаленьку вся информация обработается и уляжется в голове. А пока поможем нашему юному другу) Фуркад - это биатлон, Сундбю - это лыжи. Понятно, конечно, что на первый взгляд, это одно и тоже, но все-таки немножко разные виды спорта. Есть у них одно серьёзное отличие. Если хорошо приглядеться, можно даже разглядеть))
11:23
Бней Иегуда
Устюгов отстранён от Игр по вполне законным основаниям, которые подтверждены судом.) Точка!))
11:20
sarkis1957
Мнимые астматики победили и это очень огорчает. Но и ОЧЕНЬ радует, что канадское дерьмо в глубокой ж....!
11:19
rusfed 2.0
Чмока, Крюгер - астматик, а Сунбю - допер. Вот и весь рецепт
11:17
ВеликийПашаБуре
Бней Иегуда Устюгов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил МОК. Более того суд CAS подтвердил эту дисквалификацию на основании предоставленных фактов и доказательств.) Так что, Игры чистые, все сомнительные персонажи - бегом и с песней на лыжню России!)) 11:08---------------------------------Сам ты дисквалифицирован. Устюгова и К просто не пригласили на ОИ. А по какой причине никто не знает........
11:16
Бней Иегуда
Джон....Сильвер Бней Иегуда - Ты хочешь сказать, что ноунейм не может обыграть старого пердуна? Как же тогда Крюгер? 11:13 ------------------------------- А это ты у своей ваты спроси!)) Почему Крюгер - астматик, а Спицов - талант?))
11:16
rusfed 2.0
Я в нашу эстафету верю. Червоткин, Ларьков, Спицов, Большунов - чем не медаль?
11:16
Алексей Д.
Чмока молодец! Постоянно открывает для себя что-то новое. Сегодня это лыжные гонки. Вот уже дошёл до фамилии человека с 16 бибом на груди. Так глядишь к концу игр и первую двадцатку лыжной элиты изучит, а может быть даже и 25))
11:16
IRB
Выходит ноунейм Спицов, которого никто не видел и не слышал, и ушатывает Колонью!)) Верим!)) ----------- Все когда-то были ноунеймами, и выходили и ушатывали.
11:15
rusfed 2.0
Чмока, ну как там Сереночка? На новые стероиды справочки уже оформила? Новые 5 лошадиных препаратов последнего поколения?
11:15
Бней Иегуда
Алексей Д. Канешна никому ненужных глобусов!)) Фуркад, наивный, 6 лет подряд на все этапы ездит, а Антошке видимо эти глобусы просто не нужны, бгг.))
11:14
Джон....Сильвер
Бней Иегуда - Ты хочешь сказать, что ноунейм не может обыграть старого пердуна? Как же тогда Крюгер?
11:13
rusfed 2.0
Чмока, почему Сереночка на лыжи не встанет? С горки спускалась бы как боб. Скорость развивала бы как в космос. А в гору лыжи можно снимать и на стероидных ножках всех уделать. Почему нет? Зимой простаивает зря
11:13
anvil12345
Вату бомбит не по-деЦки.)) Если Норги на допинге, но на чём тогда Спицов, отыгравший полминуты?)) Тем паче, что он ноунейм, смотрю все гонки без исключения, эту фамилию слышу впервые.)) На картошке с дюшесом небось подготовку проходил?)) === Интересно, когда уже Чмока своим русофобским говном подавится. Если Спицов ноунейм, то первый и третий норвежец чем известны то вообще. Но у скотины Чмоки у них подрастает талантливая молодежь, а нас все ноунеймы на дюшесе. Сам-то, дебил. следи, о чем говоришь.
11:13
Джон....Сильвер
Тень Мастера - Еще было в женских лыжах порядок навести....что то долго там мрак царит...
11:11
rusfed 2.0
Чмока, за допинг дисквалифицированы Йохауг и Сунбю. Устюгов никем не дисквалифицирован. Ибо чист
11:11
Бней Иегуда
А Вяльбе действительно молодец.)) Видать запасы Егоровой и Лазутиной в закромах родины имеюЦЦа!)) Выходит ноунейм Спицов, которого никто не видел и не слышал, и ушатывает Колонью!)) Верим!)) Всё чисто и основаннно исключительно на тренерском таланте Елены Валерьевны!))
11:11
Джон....Сильвер
Не Олимпиада, а клоунада. Духа соревновательного и близко нет. В лыжах у Норвегии вообще нет конкурентов, каким то чудом только Калле дали ухватить медаль. В конькобежном спорте - полная доминирование Нидерландов, в сноубордах всяких канадо-американцев. Вообщем, Россию выкинули и поделили между собой виды спорта и медали!
11:10
Алексей Д.
Так-то, Крюгер олимпийский чемпион. Вот бугага то)) Клэбо слился и некому больше класс показать. Престарелый Дарио, вечный неудачник и собиратель никому не нужных глобусов Сундбю, вот и все. У Сереги просто совсем не было бы сегодня конкурентов, на одной лыже бы дошёл до золота))
11:08
Бней Иегуда
Устюгов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил МОК. Более того суд CAS подтвердил эту дисквалификацию на основании предоставленных фактов и доказательств.) Так что, Игры чистые, все сомнительные персонажи - бегом и с песней на лыжню России!))
11:08
rusfed 2.0
Червоткина сегодня тут не хватало. Его дистанция. Ну а уже начиная со спринта на лыжню выходит Большунов. Впереди - все хорошее! )
11:07
gorsten79
Алексей Д. Пятый, шестой, седьмой? номер российской сборной приходит четвёртым на олимпийской тридцатке, выше Клэбо, Колоньи, Манифика, всех шведов и одного недоделка из страны кленового листа... У нас абсолютно сильнейшая мужская лыжная сборная в мире. Эти игры должны были стать нашим бенефисом. Лена Валерьевна лучшая!-полностью согласен.Наши лыжи.Мужские сильны.Испугались.поэтому и не пустили.А то что Вяльбе так подняла их-огромный молодец.МОКи ВАДы и т.п.просто распределили медали между своими-лыжи-норвежцам,биатлон с бобслеем -немцам,коньки-голландцам,шорт-трек-корейцам.сноуборд с фристайлом-американцам.В общем ,рад буду каждой медали.А вот хоккей должны взять.
11:07
Тень Мастера
Молодец Вяльбе! Каждые крупные соревнования у неё выбивают сильнейших, но постоянно у неё команда борется. Даже нынешний пионеротряд заслуживает уважения. Человек явно работает, в отличии от многих других федераций спорта, где десятилетиями не могут сдвинуться с места, а где то и потеряли позиции.
11:07