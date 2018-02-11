Лыжник Симен Крюгер взял золото в скиатлоне на Олимпиаде, Спицов – 4-й

Норвежский лыжник Симен Крюгер стал олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018 в скиатлоне. Он преодолел дистанцию 15+15 км за 1 час 16 минут 20,0 секунды.

Следом за Крюгером расположились его соотечественники Мартин Йонсруд Сундбю и Ханс Кристер Холунн.

Россиянин Денис Спицов финишировал четвертым с отставанием от лидера 12,7 секунды, а от третьего места - 2,8 секунды.

Напомним, в начале гонки Спицов и еще один россиянин Андрей Ларьков упали, столкнувшись с Крюгером.

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Скиатлон, 15+15 км

1. Симен Крюгер (Норвегия) - 1:16.20,0

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - отставание 8,0

3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) - 9,9

4. Денис СПИЦОВ (Россия) - 12,7

5. Морис Манифика (Франция) - 14,2

6. Дарио Колонья (Швейцария) - 25,1

23. Алексей ВИЦЕНКО (Россия) - 1.42,2

29. Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО (Россия) - 2.30,5

30. Андрей ЛАРЬКОВ (Россия) - 2.30,6

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