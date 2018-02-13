Иностранцы атаковали Белорукову. А она им ответила!

Лыжница Юлия Белорукова после спринта на Олимпийских играх-2018 отметила, что могла добиться лучшего результата. Напомним, что Белорукова завоевала бронзу. Первое место заняла шведка Стина Нильссон. Второе – норвежка Майкен Фалла. Еще одна россиянка Наталья Непряева стала четвертой.

– Еще ничего не поняла. Только раздала массу интервью, как никогда в жизни, – отметила Белорукова. – Хочу только получить медаль и лечь спать. Перед гонкой думала, что могу быть третьей. Но потом поняла, что можно было и повыше. Я очень счастлива. После финиша мы с Наташей Непряевой обнялись и обе плакали от счастья.

Перед финалом ко мне подошел иностранец и спросил, как мне новая форма. Вы все понимаете, да? (На Белоруковой старая форма с заклеенными логотипами – Прим. "СЭ"). Я не стала ничего говорить, ответила, что нормально.

Нас ничего не сломит. Нам ничего не страшно. Мы сильные и всегда будем биться до конца. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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Медальный зачет Олимпиады-2018