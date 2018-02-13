Иностранцы атаковали Белорукову. А она им ответила!

Лыжница Юлия Белорукова после спринта на Олимпийских играх-2018 отметила, что могла добиться лучшего результата. Напомним, что Белорукова завоевала бронзу. Первое место заняла шведка Стина Нильссон. Второе – норвежка Майкен Фалла. Еще одна россиянка Наталья Непряева стала четвертой.
– Еще ничего не поняла. Только раздала массу интервью, как никогда в жизни, – отметила Белорукова. – Хочу только получить медаль и лечь спать. Перед гонкой думала, что могу быть третьей. Но потом поняла, что можно было и повыше. Я очень счастлива. После финиша мы с Наташей Непряевой обнялись и обе плакали от счастья.
Перед финалом ко мне подошел иностранец и спросил, как мне новая форма. Вы все понимаете, да? (На Белоруковой старая форма с заклеенными логотипами – Прим. "СЭ"). Я не стала ничего говорить, ответила, что нормально.
Нас ничего не сломит. Нам ничего не страшно. Мы сильные и всегда будем биться до конца. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
12 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь //
Медальный зачет Олимпиады-2018
PLUT-IN
россиянам нравится быть обиженными на весь мир, привыкли гавкаться дома друг с другом
18:22 13 февраля
Весёлый©
Действительно обалдеть подача новостей на СЭ в дни Олимпиады. Весь мир против Великой и Прекрасной Россиюшки!
17:31 13 февраля
Dobrovolinovich
Да, журналист любит поднапрячь... Атаковали...))) Такое впечатление, что тут Губерниев пишет заголовки статей)))) 90% всех статей - это о том, как зарубежные спортсмены удивляются, почему наших спортсменов дисквалифицировали. Мне кажется, перегибают палку или хотят видать желанное за действительность Но, все же, Белорукова - молодец!
17:29 13 февраля
мечта***
Красотка!!! Какие же все-таки люди бывают "гнилые", хотел перед стартом выбить ее из колеи((((( и еще они говорят про "чистый" спорт, куда катимся..... Держитесь наши спортсмены, Мы с Вами мысленно и болеем всей душой!!!
17:07 13 февраля
Алексей Д.
Там ещё американец спросил про нейтральный флаг и что она думает о фис. Вот там она сказанула.
17:04 13 февраля
rusfed 2.0
Марьянчик раздувает их мухи слона
17:03 13 февраля
Алексей Федоров
Мощно так ответила!
16:59 13 февраля