Губерниев - о Спицове: "Только снизу вверх смотреть на этого парня!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев с восхищением отозвался о российском лыжнике Денисе Спицове. Спортсмен завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2018 в гонке на 15 км.

"Только снизу вверх смотреть на этого парня! Денис Спицов принес России первую за 30 лет награду в гонке на 15 км в лыжах! Еще пацан вроде , но уже Орел! Горжусь!" - написал Губерниев в Инстаграме.

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