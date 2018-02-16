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Губерниев - о Спицове: "Только снизу вверх смотреть на этого парня!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев с восхищением отозвался о российском лыжнике Денисе Спицове. Спортсмен завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2018 в гонке на 15 км.

"Только снизу вверх смотреть на этого парня! Денис Спицов принес России первую за 30 лет награду в гонке на 15 км в лыжах! Еще пацан вроде , но уже Орел! Горжусь!" - написал Губерниев в Инстаграме.

 

Только снизу вверх смотреть на этого парня!!!! @spitsov_ds - принёс России первую за 30 лет награду в гонке на 15 км в лыжах!!! Ещё пацан вроде , но уже Орел!!!! Горжусь!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #лыжи #гонка #лыжисдмитриемгуберниевым #биатлонсдмитриемгуберниевым #олимпиада #мужик #орел #пацан #парень #тюмень #игры #корея #молодец #история #пхенчхан #лыжныегонки #разделка

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Фев 16, 2018 в 7:23 PST

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