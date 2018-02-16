Губерниев - о Спицове: "Только снизу вверх смотреть на этого парня!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев с восхищением отозвался о российском лыжнике Денисе Спицове. Спортсмен завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2018 в гонке на 15 км.
"Только снизу вверх смотреть на этого парня! Денис Спицов принес России первую за 30 лет награду в гонке на 15 км в лыжах! Еще пацан вроде , но уже Орел! Горжусь!" - написал Губерниев в Инстаграме.
Только снизу вверх смотреть на этого парня!!!! @spitsov_ds - принёс России первую за 30 лет награду в гонке на 15 км в лыжах!!! Ещё пацан вроде , но уже Орел!!!! Горжусь!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #лыжи #гонка #лыжисдмитриемгуберниевым #биатлонсдмитриемгуберниевым #олимпиада #мужик #орел #пацан #парень #тюмень #игры #корея #молодец #история #пхенчхан #лыжныегонки #разделка