Елена Вяльбе: "Спортсмены – мои дети, я не могу просто так сидеть у телевизора"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему приняла решение лично посетить Олимпийские игры-2018. Руководитель ходит на гонки по зрительскому билету, так как МОК отказал ей в приглашении на Игры.

– Я вчера встречалась с ребятами, мы пили чай и кушали торт, – цитирует ТАСС Вяльбе. – Всех обнимала, целовала, была рада их видеть. Это мои дети, и я не могу просто так сидеть у телевизора. Наверное, не верила, что Юлия Белорукова будет в тройке, у нее были травмы, падения. Но она показала характер. То же касается и Наташи Непряевой.