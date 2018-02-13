17:04 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Елена Вяльбе: "Спортсмены – мои дети, я не могу просто так сидеть у телевизора"

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему приняла решение лично посетить Олимпийские игры-2018. Руководитель ходит на гонки по зрительскому билету, так как МОК отказал ей в приглашении на Игры.

– Я вчера встречалась с ребятами, мы пили чай и кушали торт, – цитирует ТАСС Вяльбе. – Всех обнимала, целовала, была рада их видеть. Это мои дети, и я не могу просто так сидеть у телевизора. Наверное, не верила, что Юлия Белорукова будет в тройке, у нее были травмы, падения. Но она показала характер. То же касается и Наташи Непряевой.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4954726

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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kostayn78

Вот, что значит, великий спортсмен у руля федерации. Одних убрали, появились другие и сражаются на равных. А вот в биатлоне у руля чиновник Кравцов и результат соответствующий

17:59 13 февраля

Delavar-80

Да , в России надо быть ближе к людям. Это пример все министрам, что высоко голову держат!

17:51 13 февраля

мечта***

Таких бы руководителей побольше!!! За своих спортсменов горой стоят и бьются со всеми!!! не то что некоторые наши "министры" и "руководители" спорта

17:24 13 февраля

т. Сухов

Вяльбе в президенты ОКР!!! Она точно за спортсменов биться будет до конца!

17:11 13 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!