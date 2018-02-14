Елена Вяльбе: "Счастье? Я ни на минуту не забываю о тех, кто сюда не приехал"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что не может быть полностью счастлива бронзовым медалям Юлии Белоруковой и Александра Большунова, так как постоянно думает о тех, кто не смог приехать на Олимпиаду-2018. Она также добавила, что не чувствует вину за недопуск ряда россиян, однако у нее есть неудовлетворение от этой ситуации.

– Вчера после двух бронзовых медалей у вас было состояние абсолютного счастья?

– Ох, да я даже не знаю, что такое абсолютное счастье. И я не знаю, смогу ли быть счастлива, если бы завоюем медали еще, – сказала Вяльбе. – Все-таки я ни на минуту не забываю о тех, кто сюда не приехал. И после Олимпийских игр я поеду со своей командой на этапы Кубка мира, мне нужно будет смотреть этим людям в глаза.

– Испытываете чувство вины?

– Вину я не чувствую. Честна перед собой: я делала все, что могла. Тем не менее, у меня в душе большое неудовлетворение. К сожалению, я не всесильная. Представляю, как они сейчас переживают. Ведь они не просто могли приехать сюда – они бились бы за призовые места. Мне очень сложно быть здесь с этим внутри… А вообще в жизни я – счастливый человек. У меня есть любимое дело, дети, внучка, любимый мужчина, к счастью, живы его родители, которых я очень люблю. А что человеку для счастья еще нужно? (Владимир ИВАНОВ)

Отлиты в бронзе. Кто такие Белорукова и Большунов //

Невероятные эмоции Вяльбе после бронзы Белоруковой. Видео