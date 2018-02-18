12:15 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Дмитрий Губерниев: "Горжусь нашими лыжниками. Они творят то, на что способна только элита"

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев после завершения лыжной эстафеты у мужчин, в которой россияне завоевали серебро на Олимпиаде-2018, выразил уверенность в том, что Денис Спицов скоро обыграет норвежца Йоханнеса Клебо. Он отметил, что гордится отечественными спортсменами.

 
Сегодня. Пхенчхан. Серебряные призеры Олимпиады в эстафете 4х10 км (слева направо) Андрей ЛАРЬКОВ, Александр БОЛЬШУНОВ, Алексей ЧЕРВОТКИН и Денис СПИЦОВ.В километре от космоса. Россия - с серебром эстафеты

– Серебряные медали российских лыжников в эстафете стали неожиданностью?

– Вы хотите сказать, неожиданность из-за того, что не заняли первое место? (смеется). Наши ребята огромные молодцы. Я горжусь этой командой. Они невероятные мужики! Хочу каждому из них сказать огромное спасибо. На то, что они творят, способна только элита. Молодец Ларьков, Большунов вообще просто красавец. Червоткин подняться не мог после третьего этапа. Он лежал, и его просто выворачивало в прямом смысле – тошнило. Представляете? Человек оставил все на дистанции. Ну и Спицов, конечно. Наш король на протяжении уже нескольких видов программы доказывает свою состоятельность. Всем хочу сказать огромное спасибо.

– Сергей Крянин сказал, что, пожалуй, только Сергей Устюгов мог соперничать с Клебо на последнем этапе. Согласны с этим?

– Нашу команду могли усилить еще несколько человек, но тут сложно сказать. Мы выступаем тем составом, которым выступаем.

– Клебо – мировая звезда и нашему молодому Денису Спицову тяжело с ним соперничать на равных.

– Спицов сейчас стоит рядом, молодой, красивый. Скоро он обыграет Клебо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Норвегия выиграла мужскую эстафету. У России - серебро! LIVE!
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bulat01

Теперь и в лыжи залез комментировать. Ненавижу этого Губерниева! Мало оскорблений биатлонистов, теперь начнет и лыжников обсуждать, лезть в их дела

12:40

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