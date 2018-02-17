Анна Нечаевская: "Была в шоке, когда сказали, что бегу последний этап эстафеты"

Российская лыжница Анна Нечаевская после эстафеты Олимпиаде в Пхенчхане отметила, что она не ожидала, что ей доверят последний этап эстафеты. Напомним, сегодня российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская завоевали бронзовую медаль в эстафете. Первой стала команда Норвегии, серебро - у Швеции.

– Что почувствовали, когда вам сказали, что бежите последний этап эстафеты? – вопрос Нечаевской.

– Была в шоке. Я не спринтер, в финишных разборках мне тяжело, поэтому обычно в эстафетах бегаю третьи этапы. Спросила: "Может не стоит? Зачем вы меня под ножи бросаете?" Но мне объяснили, что девчонки должны сделать задел, чтобы мне было полегче. Говорили, что должна бежать свою гонку, не суетиться. Когда я увидела, с кем я побегу на своем этапе, конечно, занервничала. Там такие монстры!

– Знали, что наша команда лидирует после первых двух этапов?

- Я этого толком не видела, потому что уже начала разминку. Да и специально старалась не смотреть, чтобы не тратить эмоций. Вообще, изначально я просила девчонок, главное, не подпускать близко команду Финляндии. У них на последнем этапе бежала спринтер (Криста Пармакоски. – Прим. "СЭ"), мне с ней на финише бороться было бы крайне сложно. Нужен был задел, и я его получила. (Наталья МАРЬЯНЧИК)