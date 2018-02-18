Андрей Ларьков: "Какие эмоции от серебра? Очень замерз!"

Серебряный призер Олимпиады-2018 по лыжным гонкам в эстафете Андрей Ларьков рассказал, что все соперники на первом этапе были ему по зубам. Также спортсмен отметил, что сервисмены отлично подготовили лыжи к старту.

В воскресенье, 18 февраля, российская команда в составе Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова завоевала серебро в мужской эстафете.

-Я посмотрел стартовый лист, кто со мной бежит. Соперники все были по зубам, - сказал Ларьков. - Отсюда делал выводы, какой тактики придерживаться. Лыжи катили отлично, порадовали меня. Мне оставалось только бежать и бежать, даже не оглядывался.

- То есть вы со старта поняли, что нужно убегать, в этом главный шанс?

- Хотелось убежать, но тут такой круг, нет особенных подъемов, потому тяжело. Рабочая трасса.

- Но все-таки разорвать группу получилось довольно быстро.

- Спасибо Алексею Полторанину, помог, разорвали.

- После первых двух этапов было большое преимущество. Появилась мысль о золоте в тот момент?

- Если честно, я второй этап не видел, переодевался. Пришел на трассу, когда Червоткин бежал последний круг на своем этапе.

- После финиша все падали, а вы с Полтораниным спокойно поехали дальше, не валялись.

- А я никогда не падаю.

- Это дело принципа?

- Нет. Я не знаю, как надо заставить себя бежать, чтобы упасть. Надо стоять.

- 50 километров будете бежать?

- Сейчас с тренерами поговорим, Скорее всего, да.

- Какие эмоции сейчас испытываете?

- Замерз очень! (Владимир ИВАНОВ)

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