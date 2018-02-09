Александр Бессмертных: "Был готов улететь в Корею сегодня либо завтра"

Российский лыжник Александр Бессмертных отметил, что до последнего надеялся на допуск к Олимпиаде в Пхенчхане. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию россиян, которые оспаривали решение комиссии МОК не приглашать их на Игры.

– Конечно, мы верили и надеялись (на допуск). Тем более, после того, как CAS оправдал нас от санкций МОК, – цитирует "Р-Спорт" Бессмертных. – Мы думали, что все пойдет теперь в чуть-чуть другом русле, и мы все-таки всей командой, всем составом поедем туда. Я был готов улететь в Корею сегодня либо завтра.

Я думаю, мы это переживем и достойно выступим в следующем году на чемпионате мира. На Олимпиаде мы выступим не в сильнейшем составе, но есть молодые ребята, которые туда поехали. Надеюсь, они выступят хорошо, желаю им удачи.

Затрагивает и цепляет эта ситуация, но говорить об этом я особо не хочу. Это моя жизнь, мои переживания, и пусть они останутся при мне.