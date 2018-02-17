Евгений Климов: "Выступление на Олимпиаде оценю на твердую четверку"

Российский прыгун на лыжах Евгений Климов остался доволен выступлением на Олимпиаде-2018. В прыжках с большого трамплина он занял 26-е место.

- Свое сегодняшнее выступление я оценю на твердую четверку, - цитирует ТАСС Климова. - В принципе всем доволен, чего нельзя сказать о показанном результате. Но объективно сегодня я готов выступать именно так.

Как я уже говорил раньше, в начале сезона у меня были определенные проблемы, но на Олимпиаде у меня в физическом, психологическом и техническом плане все в порядке. Сегодня я сделал хорошие прыжки, пожалуй, свои лучшие на Олимпиаде. Теперь нас ждут командные старты, к которым готовимся с боевым настроем. Будем стараться показать максимальный результат.

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