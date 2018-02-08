Денис Корнилов: "Справился с репетицией прыжка в квалификации"

Российский летающий лыжник Денис Корнилов после квалификации в финальную часть Олимпийских игр-2018 по прыжкам с трамплина отметил, что показал то, на что готов сегодня. Спортсмен также добавил, что справился с репетицией прыжка.

– Показал то, на что готов сегодня, – цитируют "РИА Новости" Корнилова. – Всегда хочется лучшего, но сейчас квалификация. Основная задача – пройти в основные соревнования, подшлифовать какие-то технические элементы, отрепетировать весь алгоритм прыжка к соревнованиям. Можно сказать, что с этим справился. Все трамплины, построенные на протяжении лет пяти-десяти лет назад, очень схожи. Здесь более крутой разгон, но это абсолютно нормально.

Напомним, что сегодня, 8 февраля, Корнилов пробился в финальную часть соревнований Олимпиады-2018 по прыжкам с трамплина, заняв 28-е место.