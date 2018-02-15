Владислав Марченков: "Оба заезда на дебютных Играх не удались, хотя сильного волнения нет"

Российский скелетонист Владислав Марченков отметил, что перед стартами не сильно переволновался. Спортсмен также добавил, что оба заезда на Олимпиаде-2018 ему не удались.

– Волнение перед стартом есть всегда, и это хорошо, – цитируют "РИА Новости" Марченкова. – Я не сильно переволновался, но заезды как-то не пошли. Вчера на тренировке ехал стабильно, хорошо и нигде не бился. А сегодня в первом заезде чуть-чуть ошибся при выходе с восьмого заезда в девятый. Перед второй гонкой был собран и уверен, что справлюсь, а проехал еще хуже. Надо немного поработать с техникой и определиться с нужными коньками. Потому что в некоторых моментах меня стаскивало с виража, из-за того что коньки сильно наполированы и не очень хорошо держат лед.

Попробую одеть острые коньки и завтра буду догонять конкурентов. А что терять? Либо пан, либо пропал. Мне надо нагонять и завтра буду делать все возможное для того, чтобы опередить соперников.

Напомним, что Марченков после двух заездов идет на 18-й позиции. Второе место занимает россиянин Никита Трегубов. Третий и четвертый заезды пройдут 16 февраля.