Владислав Марченков: "Бронза Елистратова добавляет эмоций и сил"

Российский скелетонист Владислав Марченков отметил, что бронзовая медаль, завоеванная россиянином Семеном Елистратовым в соревнованиях по шорт-треку, прибавляет положительных эмоций.

Награда Елистратова стала первой для национальной команды на Олимпиаде в Пхенчхане. Комплект наград в скелетоне будет разыгран по итогам четырех заездов, которые состоятся 15-16 февраля.

– Конечно же, мы следим за всеми соревнованиями, в которых принимают участие наши спортсмены, – цитирует "Р-Спорт" Марченкова. – И очень рады, что Семен Елистратов вчера в шорт-треке выиграл бронзовую медаль для России. Такие приятные события прибавляют нам положительных эмоций и сил перед стартами.

Ощущения на тренировках хорошие, трасса наконец-то обрела качественный лед, трек стал лучше. В оставшееся время надо улучшить прохождение виражей и подобрать нужные для старта коньки. Пока мы прикатываемся, в каких-то моментах у меня лучше получается на верхних участках трассы, а в каких-то – на нижних. Не удается оптимально проходить второй вираж, надо это еще доработать.

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