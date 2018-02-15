08:34 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

Мартинс Дукурс: "Судьба золота в мужском скелетоне уже определена"

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Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс отметил, что россиянин Никита Трегубов хорошо выступает на Олимпийских играх-2018. Дукурс также добавил, что судьба золотой медали после двух заездов уже практически решена.

- Считаю, что судьба золотой медали уже практически решена, – цитирует ТАСС Дукурса. – Бин очень силен, у него нет слабых мест, инвентарь отличный. Да и наката у него больше, чем у остальных. За последний месяц Бин сделал 45 тренировочных спусков, у меня вообще в сумме за все время столько не наберется – сделал всего где-то 36 попыток.

Второй заезд у меня получился лучше первого, будем стараться завтра показать еще более быстрое время. Можно ли настигнуть Бина? Только если он сделает какую-то грубую ошибку. Но я не хочу, чтобы это произошло, все должно быть разыграно в честной борьбе.

Трегубов? Никита хорошо здесь выступает. У него хороший старт, хорошая езда. Это хороший парень.

Напомним, что по сумме двух попыток Дукурс занимает третье место с результатом 1.41,23. Лидирует кореец Юн Сун Бин (1.40,35), на второй строчке расположился Трегубов (1.41,09).

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Джон....Сильвер

Дукурс второе место возьмет, даже не сомневаюсь. Для Трегубова, если удержит бронзу, отличный результат.

09:26

engaer

Поной еще. И в суд европейский подай жалобу. Дескать, недочеловек какой-то на первом, допингист по определению на втором. А еуропэец обижен и уязвлен.

09:06

TV глядач

Да а про результат в Сочах пел по другому. .

08:54

rusfed 2.0

Удача любит позитивных

08:50

tagov

Дело сделано, лидеры отцеплены. Смысл визжать?!

08:44

redgy

Странно, по поводу Третьякова визжали как поросята

08:37

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