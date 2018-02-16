Фото дня. Мозоли серебряного скелетониста Трегубова

Скелетонист сборной России Никита Трегубов во время выступления на Олимпиаде-2018 натер сильные мозоли. Россиянин в пятницу завоевал серебряную медаль Игр, отстав только от корейца Юн Сун Бина.
Серебряная мозоль. Трегубов – пока что главный герой России на Олимпиаде
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
23:36 16 февраля
Е.Л.
Низкий поклон за самоотверженность
21:15 16 февраля
CoM/~/oster
Уберите убогую ватермарку
20:32 16 февраля