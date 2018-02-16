Фото дня. Мозоли серебряного скелетониста Трегубова

Скелетонист сборной России Никита Трегубов во время выступления на Олимпиаде-2018 натер сильные мозоли. Россиянин в пятницу завоевал серебряную медаль Игр, отстав только от корейца Юн Сун Бина.

Серебряная мозоль. Трегубов – пока что главный герой России на Олимпиаде

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