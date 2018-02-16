17:53 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

Фото дня. Мозоли серебряного скелетониста Трегубова

Мозоли скелетониста Никиты Трегубова, завоевавшего серебро Олимпиады-2018. Фото "СЭ"
Мозоли скелетониста Никиты Трегубова, завоевавшего серебро Олимпиады-2018. Фото "СЭ"
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Скелетонист сборной России Никита Трегубов во время выступления на Олимпиаде-2018 натер сильные мозоли. Россиянин в пятницу завоевал серебряную медаль Игр, отстав только от корейца Юн Сун Бина.

Серебряная мозоль. Трегубов – пока что главный герой России на Олимпиаде
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

23:36 16 февраля

Е.Л.

Низкий поклон за самоотверженность

21:15 16 февраля

CoM/~/oster

Уберите убогую ватермарку

20:32 16 февраля

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