Дмитрий Губерниев: "Трегубов – молодец, а Дукурсы снова могут идти спать"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил скелетониста Никиту Трегубова с серебряной медалью Олимпийских игр-2018. Он также отметил, что латвийцы Мартин и Томас Дукурс могут идти спать.
"Скелетонист Никита Трегубов, человек, который не хотел ехать на Олимпиаду без флага и гимна!!! Но после отстранения своих товарищей Трегубов не просто приехал, но и стал вице-чемпионом!!! Россиянин уступил только очень крепкому корейцу!!! Наши латвийские друзья Дукурсы снова могут идти спать, медалей у них нет!!! Трегубов – просто молодец!!! После третьей попытки был 4-м, но проявил крепкий сибирский характер и СЕРЕБРО!!! Гордость!!! Теперь болеем за лыжников", – написал в Инстаграме Губерниев.
Никита Трегубов: "Американцы с нами не здороваются. Да и пошли они в ж…!" //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Скелетонист Никита Трегубов , человек , который не хотел ехать на Олимпиаду без флага и гимна!!! Но после отстранения своих товарищей , Трегубов не просто приехал , но и стал вице - чемпионом !!!! Россиянин уступил только очень крепкому корейцу!!!! Наши латвийские друзья Дукурсы снова могут идти спать, медалей у них нет!!! Трегубов - просто молодец!!! После третьей попытки был 4-м , но проявил крепкий сибирский характер и СЕРЕБРО!!!!! Гордость!!! Теперь болеем за лыжников , 15 км , конёк , разделка!!! Прямо в 9.00 мск на канале Россия!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #скелетон #трегубов #серебро #сибиряк #характер #молодец #медаль #корея #трасса #олимпиада #олимпийскиеигры #пхенчхан #игры #россия #молодец
Человек 555
RedBaron Хоть бы ты уже пшёл спать и желательно подольше. С..ка завистливая. Достал уже всех своим псевдопатриотизмом и некультурщиной отборной. Биотлон из=за этого ур..да смотрю без звука. Скоро видимо совсем смотреть перестану.----------------- Не смотри одним упырём меньше
08:09
RedBaron
Хоть бы ты уже пшёл спать и желательно подольше. С..ка завистливая. Достал уже всех своим псевдопатриотизмом и некультурщиной отборной. Биотлон из=за этого ур..да смотрю без звука. Скоро видимо совсем смотреть перестану.
07:41
П_о_в_а_р
Жги, Димон.))
07:40
mlee
креативит без устали, в этом году дерзко вводит словечко "крепкий" - как точно, емко, полетно
07:34
lёbenicht
Язык как помело
07:03