Дмитрий Губерниев: "Трегубов – молодец, а Дукурсы снова могут идти спать"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил скелетониста Никиту Трегубова с серебряной медалью Олимпийских игр-2018. Он также отметил, что латвийцы Мартин и Томас Дукурс могут идти спать.

"Скелетонист Никита Трегубов, человек, который не хотел ехать на Олимпиаду без флага и гимна!!! Но после отстранения своих товарищей Трегубов не просто приехал, но и стал вице-чемпионом!!! Россиянин уступил только очень крепкому корейцу!!! Наши латвийские друзья Дукурсы снова могут идти спать, медалей у них нет!!! Трегубов – просто молодец!!! После третьей попытки был 4-м, но проявил крепкий сибирский характер и СЕРЕБРО!!! Гордость!!! Теперь болеем за лыжников", – написал в Инстаграме Губерниев.

Никита Трегубов: "Американцы с нами не здороваются. Да и пошли они в ж…!" //

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