"Знай наших!" Губерниев - о бронзе Елистратова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в Инстаграме поздравил болельщиков первой медалью российских спортсменов, завоеванной на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Сегодня, 10 февраля, шорт-трекист Семен Елистратов занял третье место на дистанции 1 500 метров.

"Есть первая медаль у Олимпийских атлетов из России!!! Семен Елистратов - бронзовый призер на дистанции 1500 метров в шорт-треке!!!! Знай наших!!! Поздравляю всех!!!", - написал Губерниев.

Напомним, для Елистратова эта олимпийская награда стала второй в карьере. На Играх-2014 он стал олимпийским чемпионом в эстафете.

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