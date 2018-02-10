16:07 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

"Знай наших!" Губерниев - о бронзе Елистратова

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в Инстаграме поздравил болельщиков первой медалью российских спортсменов, завоеванной на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Сегодня, 10 февраля, шорт-трекист Семен Елистратов занял третье место на дистанции 1 500 метров.

"Есть первая медаль у Олимпийских атлетов из России!!! Семен Елистратов - бронзовый призер на дистанции 1500 метров в шорт-треке!!!! Знай наших!!! Поздравляю всех!!!", - написал Губерниев.

Напомним, для Елистратова эта олимпийская награда стала второй в карьере. На Играх-2014 он стал олимпийским чемпионом в эстафете.

Бронзовый Елистратов: за себя, Виктора Ана и всю страну! // 
"Вижу Ана и понимаю: ты можешь выиграть!" Главные слова Семена Елистратова

 

Есть первая медаль у Олимпийских атлетов из России!!! Семён Елистратов - бронзовый призёр на дистанции 1500 метров в шорт - треке!!!! Знай наших!!! Поздравляю всех!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #елистратов #бронза #корея #олимпиада #пхенчхан #шорттрек #молодец #вперед

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Фев 10, 2018 в 4:46 PST

Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр - у Швеции // 
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (6)
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максималист

За Сеню рад. Приспосбленцев терпеть не могу!!!

18:37 10 февраля

edals

Мне показалось, что комментаторов подбирают по степени истеричности, или это новая форма ведения репортажа?

16:52 10 февраля

Dr. XuMuK

Какая разница, сколько упало? Спросите у товарища Коляды - ему тоже "несказанно повезло" с падениями соперников, но... А здесь - медаль есть медаль.

16:39 10 февраля

King's Bounty RND

В биатлоне и бронзы не будет. Знай наших.

16:38 10 февраля

mlee

когда-нибудь заткнется этот феерический самодовольный идиот?

16:16 10 февраля

sailor1990

Губерниев, видимо, трансляцию не смотрел. Повезло, что двое упали.

16:13 10 февраля

Олимпиада Live!
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