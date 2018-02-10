"Знай наших!" Губерниев - о бронзе Елистратова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в Инстаграме поздравил болельщиков первой медалью российских спортсменов, завоеванной на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Сегодня, 10 февраля, шорт-трекист Семен Елистратов занял третье место на дистанции 1 500 метров.
"Есть первая медаль у Олимпийских атлетов из России!!! Семен Елистратов - бронзовый призер на дистанции 1500 метров в шорт-треке!!!! Знай наших!!! Поздравляю всех!!!", - написал Губерниев.
Напомним, для Елистратова эта олимпийская награда стала второй в карьере. На Играх-2014 он стал олимпийским чемпионом в эстафете.
Бронзовый Елистратов: за себя, Виктора Ана и всю страну! //
"Вижу Ана и понимаю: ты можешь выиграть!" Главные слова Семена Елистратова
Есть первая медаль у Олимпийских атлетов из России!!! Семён Елистратов - бронзовый призёр на дистанции 1500 метров в шорт - треке!!!! Знай наших!!! Поздравляю всех!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #елистратов #бронза #корея #олимпиада #пхенчхан #шорттрек #молодец #вперед
Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр - у Швеции //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
максималист
За Сеню рад. Приспосбленцев терпеть не могу!!!
18:37 10 февраля
edals
Мне показалось, что комментаторов подбирают по степени истеричности, или это новая форма ведения репортажа?
16:52 10 февраля
Dr. XuMuK
Какая разница, сколько упало? Спросите у товарища Коляды - ему тоже "несказанно повезло" с падениями соперников, но... А здесь - медаль есть медаль.
16:39 10 февраля
King's Bounty RND
В биатлоне и бронзы не будет. Знай наших.
16:38 10 февраля
mlee
когда-нибудь заткнется этот феерический самодовольный идиот?
16:16 10 февраля
sailor1990
Губерниев, видимо, трансляцию не смотрел. Повезло, что двое упали.
16:13 10 февраля