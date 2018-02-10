Женская сборная России по шорт-треку не вышла в финал командной гонки на Олимпиаде из-за падения

Женская сборная России по шорт-треку не смогла выйти в финал командной гонки на 3 000 метров. Россиянки Софья Просвирнова, Екатерина Константинова, Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич в полуфинале заняли четвертое место. Россиянки из-за падения во время передачи эстафеты за четыре круга до финиша стали только четвертыми и выступят в утешительном финале за пятое – восьмое места.
Олимпиада-2018
Шорт-трек
Женщины
Командная гонка 3 000 м
1-й полуфинал
1. Корея - 4.06,387 QA
2. Канада - 4.07,627 QA
3. Венгрия - 4.09,555 QB
4. РОССИЯ (Екатерина КОНСТАНТИНОВА, Софья ПРОСВИРНОВА, Екатерина ЕФРЕМЕНКОВА, Эмина МАЛАГИЧ) - 4.21,973 QB
Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр - у Швеции //
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Pyatochok
Странно, яиц не было, но им он помешали... ЯПлакалЪ!
17:43 10 февраля
tryam
туристки
15:38 10 февраля