Женская сборная России по шорт-треку не вышла в финал командной гонки на Олимпиаде из-за падения

Женская сборная России по шорт-треку не смогла выйти в финал командной гонки на 3 000 метров. Россиянки Софья Просвирнова, Екатерина Константинова, Екатерина Ефременкова, Эмина Малагич в полуфинале заняли четвертое место. Россиянки из-за падения во время передачи эстафеты за четыре круга до финиша стали только четвертыми и выступят в утешительном финале за пятое – восьмое места.

Олимпиада-2018

Шорт-трек

Женщины

Командная гонка 3 000 м

1-й полуфинал

1. Корея - 4.06,387 QA

2. Канада - 4.07,627 QA

3. Венгрия - 4.09,555 QB

4. РОССИЯ (Екатерина КОНСТАНТИНОВА, Софья ПРОСВИРНОВА, Екатерина ЕФРЕМЕНКОВА, Эмина МАЛАГИЧ) - 4.21,973 QB

Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр - у Швеции //

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