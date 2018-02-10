Семен Елистратов: "Говорили, у нас не будет медалей в шорт-треке, но вот она!"

Российский шорт-трекист Семен Елистратов, завоевавший бронзу Олимпиады-2018 на дистанции 1500 м, сказал, что награду на Играх нельзя сравнить ни с чем. Для 27-летнего спортсмена эта олимпийская награда стала второй в карьере - в 2014-м году он завоевал золото в эстафете.

- Олимпийская медаль - это то, что нельзя ни с чем сравнить - ни с мировым рекордом, ни с чемпионатом мира, ни с чемпионатом Европы, - приводит Олимпийская информационная система слова Елистратова. - Это совершенно иное. Многие атлеты, выигравшие на Кубках мира перед Олимпиадой, даже не дошли до финала.

- Что будет дальше?

- Есть еще две дистанции и, очевидно, я буду бороться до самого конца. Посмотрим, что произойдет. К сожалению, олимпийская медаль - это не то, что ты можешь предсказать. Некоторые люди говорили, что мы не завоюем ни одной медали в шорт-треке, но вот она!

Бронзовый Елистратов: за себя, Виктора Ана и всю страну! //

"Вижу Ана и понимаю: ты можешь выиграть!" Главные слова Семена Елистратова



Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр - у Швеции //

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