Просвирнова победила в четвертьфинале Олимпиады на дистанции 500 метров

Россиянка Софья Просвирнова вышла в полуфинал соревнований по шорт-треку на дистанции 500 метров Олимпийских играх в Пхенчхане. Она заняла первое место в своем забеге. Ее результат - 43,466 секунды.

Добавим, что британская шорт-трекистка Элиза Кристи также выиграла свой забег, при этом установив новый олимпийский рекорд - 42,703.

Полуфинал начнется в 14.30 по московскому времени, финал - в 15.20.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

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