14:23 13 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

Просвирнова не смогла выйти в финал Олимпиады на дистанции 500 метров

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Россиянка Софья Просвирнова не смогла выйти в финал соревнований по шорт-треку на дистанции 500 метров Олимпийских играх в Пхенчхане. Она показала шестой результат (в финал выходят пять лучших спортсменок) и поборется в финале B.

Чхве Мин Джон из Кореи в полуфинале установила олимпийский рекорд - 42,422.

Финал начнется в 15.20 по московскому времени.

Шорт-трек

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

500 м

1-й полуфинал

1. Чхве Мин Джон (Корея) - 42,422 ОР QA

2. Арианна Фонтана (Италия) - 42,635 QA

3. Софья ПРОСВИРНОВА (Россия) - 43,219 QB

4. Фань Кэсинь (Китай) - дисквалифицирована

2-й полуфинал

1. Яра ван Керкоф (Голландия) - 43,182 QA

2. Илайза Кристи (Великобритания) - 43,184 QA

3. Ким Бутен (Канада) - 43,234 ADA

4. Цюй Чуньюй (Китай) - дисквалифицирована

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
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КОММЕНТАРИИ (9)
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I love sports

a.koryakin88 то есть НЕ взяли 14:53 a.koryakin88 ну а почему нашу Софью все таки взяли в финал А, ведь ей тоже китаянка помешала??-----Если помеха случилась не местах,которые не претендовали на выход в финал,то не пропускают.Т.е если бы Просвирнова шла на 1-2 месте,то тогда пропустили бы.

16:10 13 февраля

IvS

посчитали, что не сильно помешала

15:13 13 февраля

a.koryakin88

то есть НЕ взяли

14:53 13 февраля

a.koryakin88

ну а почему нашу Софью все таки взяли в финал А, ведь ей тоже китаянка помешала??

14:53 13 февраля

warning_CSKA_is_here

IvS, все, первое сообщение не прочел.

14:39 13 февраля

warning_CSKA_is_here

IvS а что там произошло-то?

14:38 13 февраля

IvS

ADA почему 6-й? если у нее резалт лучше канадки? Потому что СЭ не разбирается в правилах :)))))

14:36 13 февраля

IvS

Ну что за ахинею пишите???!!! Какие 5 человек выходят? Должно было быть 4, но из-за того, что китаянка во втором забеге помешала канадке, канадку допустили в финал А.

14:35 13 февраля

warning_CSKA_is_here

3. Софья ПРОСВИРНОВА (Россия) - 43,219 QB 3. Ким Бутен (Канада) - 43,234 ADA почему 6-й? если у нее резалт лучше канадки?

14:34 13 февраля

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