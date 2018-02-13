Просвирнова не смогла выйти в финал Олимпиады на дистанции 500 метров

Россиянка Софья Просвирнова не смогла выйти в финал соревнований по шорт-треку на дистанции 500 метров Олимпийских играх в Пхенчхане. Она показала шестой результат (в финал выходят пять лучших спортсменок) и поборется в финале B.

Чхве Мин Джон из Кореи в полуфинале установила олимпийский рекорд - 42,422.

Финал начнется в 15.20 по московскому времени.

Шорт-трек

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

500 м

1-й полуфинал

1. Чхве Мин Джон (Корея) - 42,422 ОР QA

2. Арианна Фонтана (Италия) - 42,635 QA

3. Софья ПРОСВИРНОВА (Россия) - 43,219 QB

4. Фань Кэсинь (Китай) - дисквалифицирована

2-й полуфинал

1. Яра ван Керкоф (Голландия) - 43,182 QA

2. Илайза Кристи (Великобритания) - 43,184 QA

3. Ким Бутен (Канада) - 43,234 ADA

4. Цюй Чуньюй (Китай) - дисквалифицирована

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //

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