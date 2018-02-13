Просвирнова не смогла выйти в финал Олимпиады на дистанции 500 метров

Россиянка Софья Просвирнова не смогла выйти в финал соревнований по шорт-треку на дистанции 500 метров Олимпийских играх в Пхенчхане. Она показала шестой результат (в финал выходят пять лучших спортсменок) и поборется в финале B.
Чхве Мин Джон из Кореи в полуфинале установила олимпийский рекорд - 42,422.
Финал начнется в 15.20 по московскому времени.
Шорт-трек
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Женщины
500 м
1-й полуфинал
1. Чхве Мин Джон (Корея) - 42,422 ОР QA
2. Арианна Фонтана (Италия) - 42,635 QA
3. Софья ПРОСВИРНОВА (Россия) - 43,219 QB
4. Фань Кэсинь (Китай) - дисквалифицирована
2-й полуфинал
1. Яра ван Керкоф (Голландия) - 43,182 QA
2. Илайза Кристи (Великобритания) - 43,184 QA
3. Ким Бутен (Канада) - 43,234 ADA
4. Цюй Чуньюй (Китай) - дисквалифицирована
Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
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a.koryakin88 то есть НЕ взяли 14:53 a.koryakin88 ну а почему нашу Софью все таки взяли в финал А, ведь ей тоже китаянка помешала??-----Если помеха случилась не местах,которые не претендовали на выход в финал,то не пропускают.Т.е если бы Просвирнова шла на 1-2 месте,то тогда пропустили бы.
16:10 13 февраля
IvS
посчитали, что не сильно помешала
15:13 13 февраля
a.koryakin88
то есть НЕ взяли
14:53 13 февраля
a.koryakin88
ну а почему нашу Софью все таки взяли в финал А, ведь ей тоже китаянка помешала??
14:53 13 февраля
warning_CSKA_is_here
IvS, все, первое сообщение не прочел.
14:39 13 февраля
warning_CSKA_is_here
IvS а что там произошло-то?
14:38 13 февраля
IvS
ADA почему 6-й? если у нее резалт лучше канадки? Потому что СЭ не разбирается в правилах :)))))
14:36 13 февраля
IvS
Ну что за ахинею пишите???!!! Какие 5 человек выходят? Должно было быть 4, но из-за того, что китаянка во втором забеге помешала канадке, канадку допустили в финал А.
14:35 13 февраля
warning_CSKA_is_here
3. Софья ПРОСВИРНОВА (Россия) - 43,219 QB 3. Ким Бутен (Канада) - 43,234 ADA почему 6-й? если у нее резалт лучше канадки?
14:34 13 февраля