Первыми из российских спортсменов на Олимпиаду прибыли шорт-трекисты и саночники

Российские шорт-трекисты и саночники прибыли в Корею для участия в Олимпийских играх, сообщает РИА "Новости".

В Сеул из Москвы в составе команды саночников накануне вечером должны были вылететь Семен Павличенко, Роман Репилов, Степан Федоров и экипаж двойки – Александр Денисьев и Владислав Антонов.

В составе команды по шорт-треку – Павел Ситников, Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Семен Елистратов, Софья Просвирнова.

Напомним, что Олимпиада-2018 в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.