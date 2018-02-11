13:24 11 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

Елистратов получил бронзовую медаль Олимпиады-2018

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На медальной площади Пхенчхана состоялась торжественная церемония вручения олимпийских медалей призерам в соревновании шорт-трекистов на дистанции 1500 метров. Бронзу Олимпиады-2018 получил россиянин Семен Елистратов.

В финале на дистанции 1500 метров Елистратов показал время 2 минуты 10,687 секунды. Напомним, что эта медаль стала для российской команды первой на Играх-2018.

Перед церемонией награждения российские болельщики эффектно поддержали Елистратова.

Руки прочь от Елистратова. Подло считать его допингером // Валерий Газзаев: "Елистратов – настоящий патриот. А на тех, кто пытается очернить его, надо подавать в суд"

Сегодня. Пхенчхан. Семен ЕЛИСТРАТОВ (справа) на церемонии вручения олимпийских медалей призерам в соревновании шорт-трекистов на дистанции 1500 метров.

 

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Serenky25

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