Валерий Газзаев: "Елистратов – настоящий патриот. А на тех, кто пытается очернить его, надо подавать в суд"

Знаменитый российский футбольный тренер, заместитель главы комитета по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Госдумы РФ Валерий Газзаев выступил в защиту медалиста Олимпиады в Пхенчхане Семена Елистратова. Уфимец 10 февраля завоевал бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 метров.
На следующий день зарубежные СМИ на пресс-конференции представителей МОК обратили внимание на жесткие высказывания российского спортсмена и историю с мельдонием в 2016 году.
– Я полностью поддерживаю Елистратова, – сказал Газзаев. – Наш спортсмен искренне выразил свою позицию, которая к тому же объективная. Проявил дух настоящего патриотизма и товарищества, ведь от Олимпиады без всякий объяснений были отстранены его коллеги по команде и по сборной России.
На те СМИ и иностранных журналистов, кто раздувает подобные несправедливые и неправдивые истории, надо подавать в гражданский суд. Равно как и на Международный олимпийский комитет, и на соответствующие комиссии. Их решения не соответствуют принципам олимпийского движения и олимпийской хартии. И вообще, это неправильно, что мы постоянно только защищаемся да оправдываемся. Это, мягко говоря, не самая приятная позиция. Нужно жестко отстаивать интересы наших спортсменов. (Дмитрий СИМОНОВ)
riper
Газзаев, ты согласен оплачивать судебные издержки? Тогда вперёд. Нанимай адвокатов и готовь иски.
12:01
Edgen
Валера, так что же ты в суд не подаешь?
11:44
Lars Berger
Мне кажется, он зря отвлекается на шорт-трек... Его колоссальную работу по развитию ФК "Алания" и Объединенным Чемпионатом оценить могут не все. Далеко не все. Трудяга. Зря он другим видам спорта покою не дает.
11:42
Dymanomashina
В кои-то веки, но сейчас Газзаев прав!
11:41
jano
Газзаев сбрей усы...
11:40
Ded vsegda odet
Сбрей усы как обещал.А так ты болобол обычный.
11:20
Пряслин
И в чем же заключается "настоящий патриотизм" Елистратова?
11:04
ddf
Чиновникам пора заткнуться. Они много чего "сделали" для наших спортсменов. Дайте участникам олимпиады из России самим доказать свое право быть лучшими.
11:04
PLUT-IN
"Нужно жестко отстаивать интересы наших спортсменов." - а он в курсе, что это противоречит трусливой мягкой силе президента?
11:01
Igrok Igorek
Сейчас газетка, как всегда, закроет комменты про любимого усача...
10:59
rusfed 2.0
Вот этот балабол явно либо в министры спорта метит или РФС. Как же он уже задолбал
10:58
гаттузо туп
Елистратов то может и патриот,а вот усатый пес пусть расскажет лучше,как вместе с сынком "Аланию" по миру пустил.
10:52
75serg75
Ещё один балабол.... Ну так начни уже отстаивать интересы спортсменов, а то все вы только языком можете.
10:51
Igrok Igorek
Елистратов - молодец! А мнение усатого труса никого не интересует!
10:47
genry2012
Лучше сразу расстрелять! Да...
10:23