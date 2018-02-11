Валерий Газзаев: "Елистратов – настоящий патриот. А на тех, кто пытается очернить его, надо подавать в суд"

Знаменитый российский футбольный тренер, заместитель главы комитета по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Госдумы РФ Валерий Газзаев выступил в защиту медалиста Олимпиады в Пхенчхане Семена Елистратова. Уфимец 10 февраля завоевал бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 метров.

На следующий день зарубежные СМИ на пресс-конференции представителей МОК обратили внимание на жесткие высказывания российского спортсмена и историю с мельдонием в 2016 году.

– Я полностью поддерживаю Елистратова, – сказал Газзаев. – Наш спортсмен искренне выразил свою позицию, которая к тому же объективная. Проявил дух настоящего патриотизма и товарищества, ведь от Олимпиады без всякий объяснений были отстранены его коллеги по команде и по сборной России.

На те СМИ и иностранных журналистов, кто раздувает подобные несправедливые и неправдивые истории, надо подавать в гражданский суд. Равно как и на Международный олимпийский комитет, и на соответствующие комиссии. Их решения не соответствуют принципам олимпийского движения и олимпийской хартии. И вообще, это неправильно, что мы постоянно только защищаемся да оправдываемся. Это, мягко говоря, не самая приятная позиция. Нужно жестко отстаивать интересы наших спортсменов. (Дмитрий СИМОНОВ)

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