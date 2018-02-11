10:13 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Шорт-трек

Валерий Газзаев: "Елистратов – настоящий патриот. А на тех, кто пытается очернить его, надо подавать в суд"

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Знаменитый российский футбольный тренер, заместитель главы комитета по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Госдумы РФ Валерий Газзаев выступил в защиту медалиста Олимпиады в Пхенчхане Семена Елистратова. Уфимец 10 февраля завоевал бронзу в шорт-треке на дистанции 1500 метров.

 
Вчера. Каннын. Семен ЕЛИСТРАТОВ.Руки прочь от Елистратова. Подло считать его допингером

На следующий день зарубежные СМИ на пресс-конференции представителей МОК обратили внимание на жесткие высказывания российского спортсмена и историю с мельдонием в 2016 году.

– Я полностью поддерживаю Елистратова, – сказал Газзаев. – Наш спортсмен искренне выразил свою позицию, которая к тому же объективная. Проявил дух настоящего патриотизма и товарищества, ведь от Олимпиады без всякий объяснений были отстранены его коллеги по команде и по сборной России.

На те СМИ и иностранных журналистов, кто раздувает подобные несправедливые и неправдивые истории, надо подавать в гражданский суд. Равно как и на Международный олимпийский комитет, и на соответствующие комиссии. Их решения не соответствуют принципам олимпийского движения и олимпийской хартии. И вообще, это неправильно, что мы постоянно только защищаемся да оправдываемся. Это, мягко говоря, не самая приятная позиция. Нужно жестко отстаивать интересы наших спортсменов. (Дмитрий СИМОНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (15)
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riper

Газзаев, ты согласен оплачивать судебные издержки? Тогда вперёд. Нанимай адвокатов и готовь иски.

12:01

Edgen

Валера, так что же ты в суд не подаешь?

11:44

Lars Berger

Мне кажется, он зря отвлекается на шорт-трек... Его колоссальную работу по развитию ФК "Алания" и Объединенным Чемпионатом оценить могут не все. Далеко не все. Трудяга. Зря он другим видам спорта покою не дает.

11:42

Dymanomashina

В кои-то веки, но сейчас Газзаев прав!

11:41

jano

Газзаев сбрей усы...

11:40

Ded vsegda odet

Сбрей усы как обещал.А так ты болобол обычный.

11:20

Пряслин

И в чем же заключается "настоящий патриотизм" Елистратова?

11:04

ddf

Чиновникам пора заткнуться. Они много чего "сделали" для наших спортсменов. Дайте участникам олимпиады из России самим доказать свое право быть лучшими.

11:04

PLUT-IN

"Нужно жестко отстаивать интересы наших спортсменов." - а он в курсе, что это противоречит трусливой мягкой силе президента?

11:01

Igrok Igorek

Сейчас газетка, как всегда, закроет комменты про любимого усача...

10:59

rusfed 2.0

Вот этот балабол явно либо в министры спорта метит или РФС. Как же он уже задолбал

10:58

гаттузо туп

Елистратов то может и патриот,а вот усатый пес пусть расскажет лучше,как вместе с сынком "Аланию" по миру пустил.

10:52

75serg75

Ещё один балабол.... Ну так начни уже отстаивать интересы спортсменов, а то все вы только языком можете.

10:51

Igrok Igorek

Елистратов - молодец! А мнение усатого труса никого не интересует!

10:47

genry2012

Лучше сразу расстрелять! Да...

10:23

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