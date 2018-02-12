Андрей Максимов: "Ситуация с допуском на Олимпиаду-2018 действовала Елистратову на нервы"

Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов отметил, что Семен Елистратов в забеге на 1500 метров на Олимпиаде-2018 смог проявить характер. По его словам, ситуация с допуском российских спортсменов на соревнования действовала ему на нервы.

— Вся ситуация с допуском и недопуском наших спортсменов действовала на нервы всем, и Семен не исключение, — приводят "Известия" слова Максимова. — За последний год у него были не самые стабильные результаты, но он сумел проявить характер в нужный момент и завоевать медаль, которая в этих обстоятельствах для него сродни золоту.

Напомним, Елистратов завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров. После гонки он посвятил награду Виктору Ану, которому МОК не выдал приглашение.