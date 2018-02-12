Адамс – о словах Елистратова: "В конце Игр специальная группа подготовит доклад и даст оценку"

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс не стал комментировать высказывания Семена Елистратова, сделанные им после бронзы в забеге на 1500 м в шорт-треке на Олимпиаде-2018. Спортсмен посвятил свою медаль соотечественникам, которых МОК не пустил на Игры.

– В МОК есть специальная группа, которая следит за выполнением определенных условий, – сказал Адамс. – Как вы знаете, она учитывает не только букву, но и дух этих правил. Я не вижу смысла сейчас говорить о конкретных словах и спортсменах. В конце Игр эта группа подготовит свой доклад и даст оценку. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Семен Елистратов: "Посвящаю медаль ребятам, которых подло и мерзко отстранили"