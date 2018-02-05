Наталия Гарт: "Участие в церемонии открытия? Наши спортсмены будут готовиться к стартам"

Глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт рассказала, что скорее всего, ни один российский саночник не сможет принять участия в церемонии открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

– Будут ли принимать участие в церемонии открытий Олимпиады российские саночники?

– Скорее всего нет, потому что мужские заезды начинаются десятого февраля, то есть на следующий день после открытия Игр. Наши спортсмены будут готовиться к стартам.

– То есть ни один саночник не сможет посетить церемонию?

– Вероятно, ни один. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Россия бойкотирует церемонию открытия Олимпиады?