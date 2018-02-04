Мужская сборная России по прыжкам с трамплина прибыла в Пхенчхан на Олимпиаду-2018, сообщает "Р-Спорт". Команду на Играх представят Евгений Климов, Денис Корнилов, Алексей Ромашов и Михаил Назаров.

У мужчин в прыжках с трамплина будут разыграны три комплекта наград - на нормальном и большом трамплине, а также в командном турнире. Квалификация на нормальном трамплине состоится 8 февраля, за день до открытия Олимпиады.