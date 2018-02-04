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Игорь Шестеркин: "Едем на Олимпиаду в рабочем настроении, естественно, за золотом"

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Вратарь сборной России  Игорь Шестеркин отметил, что команда сыграла на равных со "Спартаком" сегодняшнем в контрольном матче (2:1 ОТ).

– Тяжелый матч, "Спартак" хорошо сыграл сегодня, было равное количество голевых моментов, нам просто больше повезло, – цитирует официальный сайт ФХР Шестеркина. – Едем на Олимпиаду в обычном рабочем настроении, естественно, за золотом.

Трансляция матча Россия - "Спартак"

Дополнительная информация

http://www.fhr.ru/main/news/card/?id_4=14472&utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=posle-zaversheniya-vystavochnogo-matcha-natsi

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shpakЪ

Окстись, какое золото при игре на равных со Спартаком?

21:20