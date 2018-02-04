Игорь Шестеркин: "Едем на Олимпиаду в рабочем настроении, естественно, за золотом"

Вратарь сборной России Игорь Шестеркин отметил, что команда сыграла на равных со "Спартаком" сегодняшнем в контрольном матче (2:1 ОТ).

– Тяжелый матч, "Спартак" хорошо сыграл сегодня, было равное количество голевых моментов, нам просто больше повезло, – цитирует официальный сайт ФХР Шестеркина. – Едем на Олимпиаду в обычном рабочем настроении, естественно, за золотом.

Трансляция матча Россия - "Спартак"