Павел Трихичев: "Я не знаю, когда я лечу в Пхенчхан, и лечу ли вообще"

Россиянин Павел Трихичев отметил, что об Олимпийских играх-2018 пока думать рано. Спортсмен также добавил, что не знает, полетит ли он на Игры.

– На самом деле, у меня сейчас очень плотный график, и я пытаюсь готовиться не к Олимпиаде, а к следующим этапам Кубка мира, – сказал Трихичев. – Нужно закреплять результат, мне этого очень хочется. Про Игры ничего не могу сказать – у меня нет по ним никакой информации. Я не знаю, когда я туда лечу, и лечу ли вообще. Федерация оградила нас от проблем с допуском, взяла все на себя, а мы должны заниматься своим делом – тренироваться и хорошо выступать. Времени между этапами очень мало, мы пытаемся подготовиться к ним. А думать наперед, что там будет через 20 дней – на это тратится очень много энергии.

– Хорошо, а какие у вас ближайшие старты?

– 21 января слалом в Китцбюэле. Потом 23 января Шладминг, тоже слалом, только ночной. И 27 января гигант в Гармиш-Партенкирхене.

– Какие задачи ставите перед собой после такого успеха?

– Конечно, чтобы пробиться в первую десятку Кубка мира, нужно потратить очень много сил. Но от 10 до 60 места спортсмены примерно равны по силам, просто кто-то более стабильный, кто-то менее. Например, Саня Андриенко недавно в Альта-Бадии с 55-го стартового номера приехал на 15-е место в гиганте. И это говорит еще и о том, что конкуренция очень сильная. И все знают, кто на что способен. Основная цель сейчас – в технических видах попадать в тридцатку сильнейших, доказывать, что я здесь не случайно.

– Что главное в достижении таких целей?

– Надо набраться терпения – впереди еще много работы. Может, следующий пьедестал будет еще не скоро – через год, два, пять лет. Но я готов работать и полностью отдаваться своему делу. Если что-то не получается, значит, такой период в жизни. Нужно бороться и добиваться своего. (Антон БАБОШИН)

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