Татьяна Иванова: "После недопуска на Олимпиаду буду еще злее на трассе"

Российская саночница Татьяна Иванова подчеркнула, что будет более мотивирована после недопуска на Олимпиаду в Пхенчхан. Иванова вошла в число спортсменов, не получивших приглашение от МОК.

- Теперь, после всей этой ситуации с недопуском, конечно, буду еще злее на трассе, - цитирует "Р-Спорт" Иванову. - Я всем сейчас говорю: у всех олимпийский цикл четыре года, а меня будет восемь лет. Полпути до Олимпиады-2022 пройдено, дни теперь пойдут на убыль, быстрее пройдут эти четыре года.

Я поехала в Корею на слушания CAS, чтобы знать, что мы сделали все, что могли, все, что от нас зависело. Сами перед собой мы абсолютно честны. Тяжело было слышать, что нас никуда не допускают, и нужно лететь домой. Мы были готовы к тому, что нас не допустят, но в глубине души надеялись, что последний шанс будет не против нас, а за нас.

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