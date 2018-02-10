Сергей Чудинов: "Понравилось, как иностранцы поддерживали наших спортсменов"

Руководитель тренерского штаба сборной России по санному спорту на Играх-2018 Сергей Чудинов отметил, что команду радует поддержка со стороны иностранных болельщиков во время церемонии открытия Олимпиады. Также он остался доволен первыми тренировочными заездами саночников.

– В открытии принимали участие спортсмены двух наших двухместных экипажей, – цитирует "Р-Спорт" Чудинова. – Но они потом сразу уехали, потому что было довольно прохладно. А я и Екатерина Батурина смотрели церемонию с трибуны. Мы пришли подбодрить ребят и девушек и очень горячо их поддерживали. На трибунах было много российских флагов. И мне очень понравилось, что иностранцы нас так тепло поддерживали. Это воодушевляет и вселяет надежду.

Хорошо, что есть адекватные люди. Потому что невиноватых спортсменов наказывать и отстранять от участия в Играх нельзя. Все-таки главное в Олимпиаде – это дело мира и добра. И здравый смысл должен возобладать.

Сегодня спортсмены неплохо выполнили первые тренировочные заезды, которые проходили без фиксации времени. И у обоих наших экипажей особых трудностей при прохождении по трассе не было, спортсмены не совершили серьезных ошибок. Тем не менее, нам еще есть, что улучшать. Перед следующей тренировкой внесем необходимые коррективы.

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