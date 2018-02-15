Роман Репилов: "Россия не могла биться за награды этим составом на Олимпиаде"

Российский саночник Роман Репилов заявил, что команда не могла бороться за медали в заявленном составе на эстафету Олимпийских игр-2018. Напомним, что россияне, в составе Екатерины Батуриной, Репилова, Александр Денистева и Владислава Антонова стали седьмыми.

– Я не думаю, что результат, показанный нами здесь, кого-то удивил, – цитирует ТАСС Репилова. – Мы здесь испытывали очень серьезные проблемы с составом, ведь с нами не было Тани Ивановой. А у двоек сани никак не могут стать быстрыми, хотя сами ребята проехали чисто. Сегодня каждый из нас сделал все, что мог. У нас все проехали без ошибок, да и стартовая реакция была на высоте. Но биться за награды этим составом мы не могли.