В расширенный список сборной России вошли 25 спортсменов

Стал известен предварительный состав сборной России на Олимпийские игры-2018. На соревнования отобрались 25 россиян, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS). Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

Расширенный состав российской команды выглядит следующим образом: лыжная акробатика – Максим Буров, Станислав Никитин, Илья Буров, Павел Кротов, Кристина Спиридонова, Александра Орлова, Любовь Никитина, Вероника Корсунова; могул – Егор Ануфриев, Александр Смышляев, Марика Пертахия, Регина Рахимова, Екатерина Столярова; ски-кросс – Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Семен Денщиков, Егор Коротков, Анастасия Чирцова, Виктория Завадовская; хаф-пайп – Павел Чупа, Роман Егоров, Валерия Демидова, Елизавета Чеснокова; слоупстайл - Анастасия Таталина, Лана Прусакова.