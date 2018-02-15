Александра Орлова: "Прыжок сделала хорошо, в финале буду работать на максимум"

Российская фристайлистка Александра Орлова осталась довольна своим выступлением в квалификации олимпийского турнира Пхенчхана в лыжной акробатике. Спортсменка в первой квалификации показала лучший результат и пробилась в финал.

- Меня переполняют эмоции! В квалификации мне удалось сделать свой самый сложный прыжок, - цитирует "Р-Спорт" Орлову. - Я сделала его не идеально, но хорошо. Я очень рада! Завтра буду работать на максимум. Сегодня утром я очень волновалась, но при этом я была уверена в своих силах, в своих прыжках. И тренировка тоже прошла хорошо.

Можно сказать, с погодой нам повезло сегодня. Ветра практически не было. Перед квалификацией я сказала себе, что все могу, все умею. И у меня получилось.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018