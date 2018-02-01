Виктория Моисеева: "Все равно будем сражаться с гордостью за свою страну на Олимпиаде"

Россиянка Виктория Моисеева призналась, что испытывает подавленные чувства перед зимними Олимпийскими играми-2018​. Также она отметила, что считает несправедливыми санкции МОК​ в отношении многих ведущих российских спортсменов.

- Мы отправляемся на 10-дневный сбор, поэтому чувства слегка подавленные – сравнении с тем, какими бы они могли быть, если бы мы сейчас летели на Олимпийские игры, - цитирует RT Моисееву. - И это хорошо, потому что мы сумеем справиться со своими эмоциями, пока будем там. И когда прилетим на Игры, у нас будет ещё четыре дня для того, чтобы успокоиться и подойти в оптимальном состоянии к соревнованиям. Летим туда как на праздник. Любой спортсмен мечтает выступить на Играх, но сейчас для нас это немного другая Олимпиада. Но мы все равно будем сражаться с гордостью за свою страну в Южной Корее.

К сожалению, нет доказательств вины ребят, поэтому обидно за них. Они вкладывали всю свою душу в занятия любимым делом, а им за несколько недель до Олимпиады сказали, что они не смогут принять участие. Жаль, никогда не узнаем, что правда, а что ложь.