Тренер сборной России в миксте: "Нервное напряжение спровоцировало техническую ошибку"

Тренер сборной России в миксте Василий Гудин отметил, что его подопечных в полуфинале подвело нервное напряжение. В полуфинале Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий уступили Швейцарии 5:7 и сразятся за бронзу с Норвегией.

- Бросок, который не получился, на тренировках не доставлял проблем. Нервное напряжение спровоцировало техническую ошибку. Ребята сами отдали победу, хотя сыграли лучше, чем в круговом турнире. Одна оплошность все зачеркнула, - цитирует официальный Твиттер ОКР Гудина.