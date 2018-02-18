18:55 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

"Крушельницкий не давал комментариев по допинговому делу"

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Руководитель службы информации ОКР, выступающий на играх в качестве пресс-атташе Олимпийских атлетов из России, Константин Выборнов в разговоре с журналистами прояснил ситуацию вокруг информации издания Inside The Games, которое опубликовало реакцию бронзового призера Олимпиады-2018 Александра Крушельницкого относительно возможного обнаружения в его допинг-пробе мельдония.

- Сегодня все российские СМИ со ссылкой на издание Inside The Games привели якобы прямую речь Александра Крушельницкого, который якобы высказался по ситуации с мельдонием, - сказал Выборнов. - Я прошу аккуратнее относиться к такой информации, тем более, что в первоисточнике нет никаких ссылок на прямую речь самого Александра.

Спортсмен Крушельницкий никаких комментариев по допинговому делу никому не давал. Более того, то, что мы подтвердили факт уведомления от МОК о возможном нарушении антидопинговых правил, никак не указывает на Крушельницкого.

Вся информационная волна по этому поводу преждевременна - еще будет проходить вскрытие пробы "Б" этого спортсмена или спортсменки. Любая официальная информация появится после этого. Ситуация представляется крайне взрывоопасной, нужно внимательнее относиться к нюансам. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Мельдоний в керлинге. Провокация и катастрофа? // 
Мельдоний?! Бронзовый призер Олимпиады Крушельницкий под подозрением. Подробности

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Мельдоний в российском керлинге на Играх-2018: провокация или катастрофа?
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КОММЕНТАРИИ (6)
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NapoliFC

Самое интересно, а если ВАДА все таки, которое умеет открывать контейнеры подмешала туда что-то? Или жена Цезаря вне подозрений и даже расследования не будет?

23:04 18 февраля

NapoliFC

Может быть допинг проба Вяльбе?:) Вот уже кто от переживаний мог и мельдоний принимать...

23:03 18 февраля

let6zoehpq0h7xj

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

21:37 18 февраля

CelticFrost

Якобы... Возможно... Неужели нет реально важной и интересной информации с Олимпиады????? ИноСМИ с огромным удовольствием всю эту хрень хавают и поддерживают. Неужели СЭ стал ТАК плох?! Ну реально, можно же спустить этот бред в мусорку, на хрен Зеленов САМ распространяет эту туфту?!?!?! ЗАААЧЕМ?????? О_О Тринадцать фейспалмов, чесслово...

20:47 18 февраля

lapp

День офигительных историй. Это теперь может и не Крушельницкий. Я подозреваю, что это Коляда, как его от мельдония по льду то бросало, однозначно он. С ним правда может Акимова поспорить, не просто же она 5 выстрелов за раз мазанула, явно под мельдонием

19:30 18 февраля

VVSh71

Клоуны мок. Пацаны тащат. Сейчас медали отбирать по беспределу начнут. Как по беспределу не допускали, так и отберут. Никто ничего не докажет. не фиг ехать было.

19:05 18 февраля

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