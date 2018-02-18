Источник: "Крушельницкий опасался, что ему могут подсыпать допинг"

Российский керлингист Александр Крушельницкий опасался того, что ему могут подсыпать допинг, сообщает Inside the Games. Ранее стало известно, что в пробе "А" спортсмена был найден мельдоний. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

По информации Inside the Games, Крушельницкий в общении с российскими официальными лицами сообщил, что боится одного из товарищей по команде в тренировочном лагере в Японии, не приглашенного для поездки в Пхенчхан, который мог подсыпать мельдоний ему в напиток.

Мельдоний?! Бронзовый призер Олимпиады Крушельницкий под подозрением. Подробности