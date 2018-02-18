Источник: "Крушельницкий опасался, что ему могут подсыпать допинг"

Российский керлингист Александр Крушельницкий опасался того, что ему могут подсыпать допинг, сообщает Inside the Games. Ранее стало известно, что в пробе "А" спортсмена был найден мельдоний. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.
По информации Inside the Games, Крушельницкий в общении с российскими официальными лицами сообщил, что боится одного из товарищей по команде в тренировочном лагере в Японии, не приглашенного для поездки в Пхенчхан, который мог подсыпать мельдоний ему в напиток.
Мельдоний?! Бронзовый призер Олимпиады Крушельницкий под подозрением. Подробности
let6zoehpq0h7xj
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
21:38 18 февраля
NapoliFC
А в чем он должен сознаться? В том что пил то что ему не могло в принципе помочь для того чтобы его 100 процентов поймали?
18:12 18 февраля
max14195
А кого больше боялся Абаму или Меркель?
17:15 18 февраля
alur66
Ну бред. Сознайся уже-будь мужиком.
17:14 18 февраля
SS-1525-Sergey
Ха-ха-ха, боялся, что не найдут или что найдут. Заявление писал на имя тренера, такой-то, такой-то из спортсменов сборной РФ, не отобравшийся на ОИ, чтобы выступать за сборную ОАР, может мне подсыпать что-то запрещённое. Ведь я всегда пью из одиноко стоящих стаканов и бутылок неизвестного происхождения. Ножки Буша кушай, там допинга нет!
17:11 18 февраля
П_о_в_а_р
Да уж. Лол а не отмаз
17:09 18 февраля
Владо
А вообще,как уже писал раньше,когда показывали видео как живут наши лыжники то обратил внимание,что перед номерами в прихожей стояли целые корзины с бутылочками с водой.Наша спортсменка об этом даже обмолвилась.Конечно трогать такие бутылки вообще не надо,какой-нибудь проплаченный работник этажа или целой гостиницы может легко добавить в эти корзины свои "заряженные" бутылки.
17:02 18 февраля
Алексей Д.
usuns----Да что там наши, вообще-то не наши всех наших проверяли по несколько раз перед отъездом. И че то как-то тишина, а тут вдруг "возможное нарушение антидопинговый правил". Это как? В пробе А, либо допинг есть, либо его нет. И причём здесь проба Б. Возможно и в пробе Б есть возможное нарушение?) А уж информацию этого источника, после сообщения о том, что КАС допустит наших до игр, можно смело пропускать мимо ушей.
17:01 18 февраля
PLUT-IN
Штирлиц написал на листе бумаги четыре фамилии "паунд", "бах", "родченков" или "макларен"? Кто то из них ночью залез к русской керлингистке в постель и оставил там следы мельдония. А тот потом передался Крушельницкому.
16:59 18 февраля
grad45
Первая пошла… Нас ж предупреждали, что будут провокации против наших призёров. Против нашей страны. То есть в первые дни Олимпиады – это всё были цветочки. Я поверю только одному из двух вариантов результатов – либо это политическая провокация, либо кто-то предварительно подменил результаты нашего спортсмена. Потому что всем известно, чемпионы мира 2016 года наши кёрлингисты до сегодняшнего для не были замешаны ни в каких допинг-скандалах, на Олимпиаду приехали чистыми – иначе как бы они прошли контроль? И тут положительная проба! То есть жена чистая, а муж? Она что, совсем не следит за своим супругом? И он всё делает втихушку от неё? Очень много совпадений. И очень похож корейский сценарий на сочинский. Завоёванная медаль, открывшая счёт нашим последующим отличным выступлениям. Красивая Брызгалова. Поражение США от наших хокков. Да мало ли нюансов, которые просто стоят поперёк горла у США и их прихвостней. Завтра ничему не удивлюсь, если всё будет против нас. И всё равно буду на стороне наших спортсменов. Потому что мы знаем, что всё это большая политика!
16:56 18 февраля
tryam
бред какой то. если опасался надо предохранятся
16:53 18 февраля
iceconnect
Ага точно бред!!! Чего молчал то??? Думаю все это спецом подстроено, потом кто знает правду и всю подноготную. Ясно одно, что если это так, то запросто могут наших отлетов дисквалифицировать. И это многим на руку, сразу выйдут наружу другие факты и доводы употребления допинга и привет всему. Капец просто , зачем ехали на эту ОИ??? Так то совсем худое вырисовывается
16:52 18 февраля
DIC04
Что за сказки? Мельдоний пишут тут же в другой статье проявляется при курсовом приеме. Если боишься что подсыпят, открывай все бутылки и банки сам. Трамп и то так делает, хотя президент и защищен.
16:52 18 февраля
Дитмар
Ахахаха...я так радовался каждой медали!!! Была не была - это я подсыпал, не трогайте Крушельницкого!!!!
16:50 18 февраля
usuns
Бред какой-то! А что раньше молчал? Неужели наши не проверили перед от'ездом всех?
16:48 18 февраля
PAL55
Ну если товарищи подсыпают-то игры становятся фарсом.
16:43 18 февраля