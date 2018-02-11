06:23 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Анастасия Брызгалова: "Нашу форму назвали самой стильной? Для нас это не имеет значения"


Российская керлингистка Анастасия Брызгалова заявила, что ее не волнует дизайн и цвет формы, в которой она и Александр Крушельницкий выходят на дорожку. Издание The Wall Street Journal назвало форму россиян самой стильной на турнире. Сборная России заранее обеспечила себе участие в плей-офф Олимпиады в турнире микст-даблс. 

– Нам неважно, в какой форме играть. Это вообще не имеет никакого значения, – цитирует RT Брызгалову. – Мы можем играть хорошо, и экипировка здесь совсем не причём. Неважно, что на нас написано.

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Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/479592-bryzgalova-forma-kommentariy

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