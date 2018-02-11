Анастасия Брызгалова: "Нашу форму назвали самой стильной? Для нас это не имеет значения"

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова заявила, что ее не волнует дизайн и цвет формы, в которой она и Александр Крушельницкий выходят на дорожку. Издание The Wall Street Journal назвало форму россиян самой стильной на турнире. Сборная России заранее обеспечила себе участие в плей-офф Олимпиады в турнире микст-даблс.

– Нам неважно, в какой форме играть. Это вообще не имеет никакого значения, – цитирует RT Брызгалову. – Мы можем играть хорошо, и экипировка здесь совсем не причём. Неважно, что на нас написано.

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