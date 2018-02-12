02:23 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Александр Крушельницкий - о новом матче со Швейцарией: "Ранее не проигрывали две встречи подряд одному и тому же сопернику "

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Российский керлингист Александр Крушельницкий заметил, что раньше он и его партнерша по сборной России Анастасия Брызгалова не проигрывали два матча подряд одному и тому же сопернику. В полуфинале Олимпиады в дабл-миксте россияне сыграют со швейцарцами, которым уступили в заключительном матче группового этапа (8:9).

– В полуфинале мы снова встретимся со швейцарцами. На других турнирах мы два подряд матча одному и тому же сопернику не проигрывали, – цитирует ТАСС Крушельницкого. – Трудно объяснить, что произошло в матче группового этапа. 

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

 

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