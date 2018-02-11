Александр Крушельницкий: "Мы были слишком уверены, поэтому расслабились"

Российский керлингист Александр Крушельницкий считает, что причина поражения сборной России в матче с командой Швейцарии (8:9) кроется в расслабленности. Крушельницкий и Анастасия Брызгалова уступили швейцарцам в заключительном матче группового этапа турнира дабл-микст на Олимпиаде, но заранее вышли в плей-офф.

– Мы понимаем, что нельзя расслабляться, знали это всегда, – цитирует ТАСС Крушельницкого. – Счет был слишком большим, мы были уверены, но расслабились. Соперник делал все то же, что и раньше. Просто они почувствовали уверенность, поняли, что нас можно догнать, а у нас игра перестала получаться.

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