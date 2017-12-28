Российские бобслеисты и скелетонисты планируют приехать на Олимпиаду-2018 5 февраля

Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан отметил, что спортсмены планируют заехать в Олимпийскую деревню 5 февраля. Он также добавил, что на последнем этапе Кубка мира в Кенигзее будут выступать все сильнейшие.

– Мы планируем всей командой заехать в Олимпийскую деревню 5 февраля, – приводит ТАСС слова Чабана. – Это связано с тем, что 7 и 8 февраля у всех команд будет возможность провести дополнительные тренировки на трассе.

14 января у нас завершится этап Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице, а на следующий день определится количество олимпийских квот, которые получит та или иная страна как в бобслее, так и в скелетоне. А поименный состав будет объявлен позже, это уже как МОК решит.

На последнем этапе Кубка мира в немецком Кенигзее у нас также будут выступать все сильнейшие. Из Германии мы хотим уехать 24 января. После возвращения в Москву до 26 января мы планировали получить олимпийскую экипировку, а 26 января всей командой вылетим в Иркутск и там будем ждать 28 числа, когда МОК объявит окончательный состав нашей команды.

Напомним, что 28 января комиссия МОК должна определиться с окончательным списком российских спортсменов, которые смогут выступить на Играх-2018 под олимпийском флагом.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенхчане.