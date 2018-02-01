Вольфганг Пихлер: "В Сочи мы соревновались чистыми"

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер в очередной раз отметил, что его спортсмены не использовали допинга на Олимпиаде-2014. По его словам, российские спортсмены, которые были оправданы CAS сегодня, должны быть довольны.

- В Сочи что-то произошло, но это не связано со спортсменами, - приводит SVK слова Пихлера. - Не было ни одного положительного допинг-теста, а я не был причастен к чему-либо незаконному. Мы соревновались чистыми. Я хотел увидеть факты, подтверждающие обвиненя, но не увидел их.

Россиянам будет сложно выступать в Пхенчхане. Сложно готовится к Играм в такой ситуации. Но они будут сильными, если смогут с этим справиться. Я думаю, они довольны, что с них сняли обвинения.

Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.

CAS оправдал российских олимпийцев! Live!